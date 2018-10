Walter Otta todavía no respondió

25/10/2018 -

Tras la salida de Felipe De La Riva, Villa Dálmine continúa en la búsqueda de un entrenador. Y el apuntado es Walter Otta, que recientemente decidió dar un paso al costado de la conducción de Deportivo Morón tras casi tres años de trabajo.

Otta dialogó con el diario Olé sobre su futuro y afirmó que hubo un llamado de la dirigencia de Campana, pero pidió una semana para contestar. "Se comunicaron conmigo desde Dálmine, la verdad es que es mi casa y me gusta la oportunidad. Pero les pedí a la Comisión Directiva una semana para pensarlo", señaló.

El entrenador, que había sido uno de los candidatos a dirigir Agropecuario, equipo en el cual asumió el martes Felipe De la Riva, y ahora estaría cerca de cerrar con el conjunto de Campana, intenta ponerle paños fríos a la situación: "Estoy esperando un ofrecimiento importante que estaría por llegar, pero la verdad es que no quiero apurarme. Fueron tres años hermosos en Morón, pero también fueron estresantes. Quiero tomarme el tiempo necesario para pensarlo bien. Me gusta Dálmine y tengo todo a favor. Me parece que tiene un buen plantel y además es de mi ciudad".