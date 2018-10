La dirigencia trabaja para poner en condiciones el campo de juego

Fotos POSTAL. La imagen que recorrió el país la noche del lunes en Central Córdoba y que desató la polémica.

25/10/2018 -

La noche del lunes pasado, Central Córdoba perdió como local ante Nueva Chicago, por 2 a 1, aunque eso pareció quedar en segundo plano. Es que el eje de la noche fue el estado del campo de juego, muy castigado por la gran cantidad de lluvia caída los últimos días.

Para colmo, en el entretiempo se produjo una situación particular. Como seguía lloviendo, las líneas demarcatorias de la cancha se despintaron. Y hubo que volver a pintarlas, lo que retrasó el inicio del complemento. En un momento, el canchero se quedó sin pintura antes de terminar su trabajo. Y los relatores de TyC Sports, señal encargada de transmitir el partido a todo el país, se burlaron de la situación.

Lejos de tomar estos comentarios como una falta de respeto a la institución, el presidente ferroviario, José Alfano se refirió a estos acontecimientos e hizo hincapié en trabajar para mejorar el campo de juego.

"No quiero entrar en polémicas con respecto a ese tema. Tampoco lo vi yo como una falta de respeto a la institución. Manifestaron que muchos estadios del interior no están en condiciones y el nuestro, en cuanto al campo de juego, realmente no estaba en condiciones de jugar", dijo en diálogo con EL LIBERAL.

"¿Qué te puedo decir? Se demoraban con la cal. Capaz que si yo estaba o si alguien caía en cuenta, se ponía a demarcar el campo de juego apenas terminaba el primer tiempo. Son falencias que desde la comisión las podemos tener. Pero sabemos que estamos trabajando de abajo para poder estar en los estándares normales de un club de la B Nacional", añadió.

Para Alfano, el partido no se debió haber jugado. "No se tendría que haber jugado el partido, capaz que la presión misma de que tiene que ser televisado sí o sí hizo que se juegue", deslizó.

Y aseguró que se trató de impedir que se juegue: "Al partido lo vi por televisión, ha sido una situación incómoda pero habría que analizar varios factores. Viendo desde la televisación y por la cantidad de lluvia caída, por ahí cabía la suspensión del partido. Tengo entendido que la comisión hizo el intento, pero el árbitro decidió jugar".

Trabajos

Alfano contó que se viene trabajando arduamente para mejorar el campo de juego. "La cancha no está en condiciones y nosotros tenemos que trabajar para mejorarla. Hemos hecho otras cosas como cambiar las instalaciones eléctricas subterráneas. Desagüe no tenía el campo de juego, o sea que cuando llueve mucho el agua se encharca y se saca con balde. Ahora se le pusieron un par de rejillas que van a una cámara de decantación y de ahí a las cloacas. Compramos sembradora, aireadora, tractor de porte y otras cosas que hacían falta", enumeró el presidente de la institución del barrio Oeste.

Alfano insistió en que la prioridad de la comisión directiva que encabeza es el rectángulo de juego del estadio Alfredo Terrera.

El campo de juego es la cara visible de la institución y sobre eso tenemos que trabajar. Lo estamos haciendo. El tiempo tiene que acompañar y no tiene que pisarse el campo de juego, salvo los días del partido", explicó el dirigente.

Aquí surge otro problema para Central y es el de tener un predio propio para entrenar. Y así preservar el campo de juego. "Estamos trabajando en nuestro estadio y después lo haremos en el predio, porque para eso hay que destinarle fondos y necesitamos un presupuesto acorde", cerró.