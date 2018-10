Una amistad que vale oro

Fotos EMBAJADORES. Nicolás Roger y Bautista Pedemonte visitaron la redacción de EL LIBERAL con sus medallas.

25/10/2018 -

"Nico" y "Bauti" tienen muchas cosas en común, más allá de las medallas de oro que muestran orgullosos tras la consagración en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Desde chicos son compañeros en el Santiago Lawn Tennis Club. También jugaron juntos en el seleccionado argentino de la modalidad Seven. Y desde este año cursan la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Siglo XXI.

Desde que regresaron a la provincia, disfrutan del afecto de sus familiares y amigos y del reconocimiento generalizado en el deporte santiagueño.

"Antes estábamos más metidos en el torneo, pero después ha sido un momento de alegría, de disfrutar el día a día con el plantel. Tuvimos cuatro días libres en la Villa Olímpica, disfrutando todo. Fue increíble que la familia nos haya apoyado de esa forma. Ellos están muy felices por lo que hemos logrado. Y ahora que llegamos, tratamos de pasar el mayor tiempo posible con ellos, de disfrutarlo con ellos, que también son parte de esto", fueron las primeras palabras del apertura Nicolás Roger en la redacción de EL LIBERAL.

"Llegamos a Santiago el viernes y nos encontramos con la familia muy contenta, que nos recibió de manera increíble en el aeropuerto. La verdad que no me voy a olvidar de ese día. Saber que han estado apoyándonos allá, volver y que estén esperándonos con los brazos abiertos aquí, la verdad que fue increíble", tiró Bautista Pedemonte, otro tercera línea de jerarquía surgido de la cantera del Lawn Tennis.

¿A qué le atribuyen que hayan terminado invictos?

Nicolás: "Ha sido un proceso muy largo. Venimos entrenando hace tres años, muy intensamente. Esa fue la clave del éxito. También se armó un grupo humano muy bueno. Y a la hora de los partidos, hacer nuestro trabajo impecable y entrar muy concentrados fue clave para sacar adelante todos los partidos".

Bautista: "Los doce somos muy amigos. Se ha creado una familia de 16, porque incluyo también al staff. Con Nico nos conocemos hace muchísimo tiempo y compartir con él todo esto fue algo único. También hicimos amistades con chicos de otras provincias, que son amistades muy fuertes que van a perdurar por el resto de mi vida".

¿Sentían que se les podía escapar el partido con Estados Unidos?

Bautista: "Sí, la verdad que era un partido importantísimo de cara a la final. No es lo mismo llegar a la final habiendo ganado todos los partidos y de repente ir con el tanteador abajo ha sido un momento difícil. Lo importante fue que supimos llevar a flote ese barco y dar vuelta el partido".

Nicolás: "En el partido contra Estados Unidos, ya clasificados, estábamos pensando más allá en vez de jugar ese partido. Y de alguna forma creo que nos relajamos y eso nos jugó muy en contra. La final fue el partido más difícil por toda la presión que eso implicaba y por el rival. En el segundo tiempo nos convirtieron dos tries y casi se nos escapa el partido. Hemos sido maduros para revertir esa situación".

-¿Cómo fue el try de la final?

Nicolás: "El try fue fruto del equipo. Todos subimos con una defensa muy agresiva e hicimos perder el control de la pelota al rival. Un compañero la tomó, pasó entre dos y me la dio. Solamente tuve que dar dos pasos y hacer el try. Fue un momento muy emocionante que no me voy a olvidar nunca en mi vida.

-¿Te sientes el sucesor de Leguizamón, Isa y Lezana?

Bautista: "No. La verdad que es algo muy difícil de imitar y ser el sucesor tiene mucho peso. Lo importante es tratar de seguir ese camino porque son ejemplo en todo sentido, tanto como persona como su juego y la disciplina. Son increíbles jugadores. La idea es tratar de imitarlos, pero creo que estoy muy lejos todavía".

¿Admiras a algún jugador santiagueño en tu puesto (apertura)?

Nicolás: "Siempre lo voy admirar a mi hermano (Martín). Si no es por él, no estaría en el lugar que estoy. Siempre ha sido mi ejemplo a seguir, siempre me ha ayudado, entrenamos juntos. Cuando jugaba en Primera, trataba de imitarlo. Ahora está jugando en Buenos Aires. Antes, durante y después estuvo apoyándonos. También forma parte de esto".