“Feliz cumpleaños mi amor”, escribió Rafaela Aranda

25/10/2018 -

Ayer Franco Chávez hubiera cumplido 39 años, pero la tragedia truncó los abrazos de amigos, familiares y besos de su pareja, Rafaela Aranda.

En su sitio de Facebook, la mujer escribió: "En estos momentos, sería la primera persona quien te esté dando muchos besos y diciéndote feliz cumpleaños, mi amor. En cambio, ahora el dolor se hace más grande mi vida. ¡Te extraño tanto tanto que todo mi cuerpo me duele; me duele el alma no poder verte hoy!", lamentó Rafaela.

"Debes estar festejando con todos los Ángeles. Desde siempre le voy a decir a tu hijita lo maravilloso que es su papá. Por favor, dame fuerza. No quiero derrumbarme porque mi pilar no lo tengo...", enfatizó.