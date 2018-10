Declara testigo clave por fatídico corso en el que asesinaron a "Porteño" a ladrillazos

Fotos AUDIENCIAS Enríquez ayer terminó incómodo, al ser acusado de matar al joven. También, un testigo reconoció el "arma" homicida.

25/10/2018 -

Un adolescente declarará hoy cómo fue apaleado y asesinado el "Porteño" Antonio David Paz, el 28 de febrero del 2017 en los corsos de Garza, Sarmiento.

El acusado es Santiago Enríquez, a quien el joven sindicó de arrojarle un ladrillazo que impactó en la cabeza de la víctima.

La presencia del testigo emerge un tanto esclarecedora, dentro de un proceso al que caracterizan "voces" con verdades a medias, confesos amigos o parientes de Enríquez.

En esencia, se sabe que el "Porteño" fue patoteado, corrido varias cuadras, golpeado y el literal "tiro de gracia" llegó con un ladrillazo desde 5 metros.

Dos estrategias

Para la Fiscalía (Martín Silva y Victoria Ledesma), se trató de "un homicidio simple", aún cometido por un menor de edad.

Por el contrario, la defensa (Federico Petinichi y Mierko Ledesma) juzgarían que el abanico es amplio: puede haberse tratado de un "homicidio preterintencional", también "en riña".

La estrategia de unos y otros hoy se definirá, según el relato del jovencito.

Vale subrayar que durante la instrucción, fue ese testigo quien desentonó con un pelotón de testigos "amnésicos".

Amnesia juvenil

Hasta entonces, reinaban los "yo no vi nada"; "estaba medio lejos"; "me han contado que", etc...

De acuerdo con la investigación y relato global, hasta la muerte del "Porteño", dos o tres bandos se las tenían juradas y concertaban citas para saldar deudas.

En esa gama de odios por doquier, la noche del corso todos los actores se vieron las caras.

De una, saltó la furia contenida en un choque a trompadas y palos.

Nadie puede juramentar si fue todos contra el "Porteño", o bien hubo piñas de todos contra todos.

Desmenuzar la verdad es la misión difícil para el tribunal, conformado por Silvia Peralta de Aguirre, Julio David Alegre Paz y Alfredo Pérez Gallardo.

Ayer arrancó la serie de alegatos, entre Enríquez y un testigo que lo acusó.