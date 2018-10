La firma Credimas despidió a 11 empleados en Santiago

Fotos DELICADO. Credimas cesanteó personal ante la difícil situación financiera de la firma, aunque aseguró que atiende normalmente en Capital y La Banda.

25/10/2018

Empleados de la tarjeta Credimas recibieron la triste noticia de que ya no tienen trabajo, ya que la firma comenzó a realizar despidos de personal esta semana en varias de sus sucursales, 11 de ellos en Santiago del Estero, aunque desde el sindicato informaron que son 15.

Sobre el tema, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Víctor Paz, afirmó: "En Santiago del Estero, sobre un total de alrededor de 60 empleados, 15 se quedaron sin trabajo, pero informaron que la firma va a seguir trabajando normalmente con el resto del personal".

A nivel regional, casi un centenar de los 300 empleados en las diferentes provincias ya recibió el aviso del despido de la tarjeta, nacida hace 31 años.

Carlos Alberto Castaño, gerente general de Credimas, tildó de "difícil" la situación de la firma "arrastrada por la crisis económica que sufre el país" y dijo que el banco con el que habitualmente realizaban el fideicomiso para fondearse, les negó la posibilidad de seguir adelante con ese tipo de transacciones, lo que se tradujo en un "descalce" en la cadena de pagos.

Ello fue confirmado por el gerente en Santiago de Credimas, CPN Gerardo Di Lullo, quien afirmó: "Lamentablemente la empresa debe achicar costos y reestructurarse. Los empleados cesanteados son 11 y la atención seguirá siendo normal tanto en La Banda como en la capital".

Según ratificaron los ahora exempleados, la empresa tendría previsto no pagar la totalidad de la indemnización por los despidos, ya que en el telegrama de notificación estaría incluida la oferta de pagar sólo el 50% de indemnización, algo que es rechazado tanto por los cesanteados como por el gremio.

"En estos días tenemos una audiencia en la Secretaría de Trabajo con la empresa, porque ellos no han hecho ninguna presentación ante organismos de contralor, ya que ellos debían hacer el procedimiento preventivo de crisis y ver los números de por qué están despidiendo gente. Lo más grave no es solamente el tema despidos, sino que quieren pagar el 50% de indemnización, que no corresponde, sino que deben abonarle el 100%", indicó ayer el sindicalista.