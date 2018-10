Atlético Clodomira celebra su centenario

25/10/2018 -

La municipalidad de Clodomira organizará el 2 de noviembre una velada boxística en el marco de los festejos por el centenario del Club Atlético Clodomira. Se desarrollará en la sede de la institución, donde se pondrá en juego la Copa Centenario Club Atlético Clodomira, con ocho peleas amateur.

Los responsables de la organización anunciaron las peleas entre Jorge Lastra vs. Martín Pulvex; Agustín Ibarra vs. Luis Rosales; Carlos Cisterna vs. Juan Moreno; Gonzalo Bravo vs. Cristian Dorado; Agustín Chávez vs. Nicolás Coronel; Marcela Acuña y Luján Martínez; Lizandro Lazarte vs. Carlos Villalba y Orlando Gerez vs. Juan Figueroa.

La velada es organizada y fiscalizada por la Asociación Santiagueña de Boxeo, cuyos dirigentes agradecieron al Club Atlético Clodomira y al intendente José Herrera.