Cada vez más santiagueños eligen ser veganos o vegetarianos

Fotos ALERTA. En Santiago, los adolescentes son los que eligen este tipo de alimentación, sin precaución.

25/10/2018 -

Una dieta balanceada asegura la incorporación de nutrientes al organismo. Mantener una alimentación restrictiva sin supervisión de un especialista puede llevar a consecuencias negativas sobre la salud de los adultos y afectar el desarrollo en niños y adolescentes.

Las dietas vegana y vegetariana surgen como variantes, cuando por diversos motivos las carnes no son una opción dentro del menú. Sin embargo, muchos de los que las eligen no dimensionan los trastornos alimenticios que pueden ocasionar, si la misma no es vigilada por un especialista.

"En Santiago, cada vez es mayor la prevalencia de personas que optan ser veganas o vegetarianas; son sobre todo las que conforman los grupos etáreos vulnerables, como la adolescencia. Además, la mayoría son mujeres. Este tipo de alimentación representa riesgos importantes de sufrir carencia nutricional en hierro, proteínas y vitamina B12. Lamentablemente estamos viendo que toman este modelo alimentario sin responsabilidad nutricional de lo que implica la eliminación de grupos alimentarios críticos", explicó la especialista en Nutrición, Lic. Raquel Carranza.

Asimismo ahondó en que "el grupo que mayor riesgo presenta es el que elimina todos los alimentos de origen animal, lo que no implica que los ovolactovegetarianos también tengan riesgos, pero el primero es mayor".

Diferencias

La Lic. Carranza explicó además cuáles son los grupos de personas que eligen la alimentación a base de vegetales.

"Existen varios grupos. Se definen vegetarianos a aquellas personas que no consumen ningún tipo de carne, incluyendo ave, pescados, mariscos, ni productos que la contengan; después están los ovolactovegetarianos, que son aquellos que solamente consumen cereales, frutas, semillas, frutos secos, huevos y productos lácteos; los lectovegetarinos, que son quienes excluyen los huevos, además de la carne; y veganos son aquellos que excluyen de su alimentación carnes, productos lácteos, huevos y todos los productos que contengan algún producto de origen animal. Estos tipos de alimentación están siendo cada vez más prevalente. En el caso de los adultos, lo toman como un método de vida más saludable, y en los adolescentes generalmente está asociado a la protección animal o del medio ambiente".

Riesgos

Y agregó: "El peligro surge porque no recurren a un profesional para que los orienten en cuanto a la selección alimentaria. La mayor parte de las veces sucede a través de la información que les brinda internet, en donde muchas veces no están compensados todos los nutrientes. Esto produce carencias, sobre todo entre los adolescentes, para quienes los micronutrientes y macronutrientes son muy específicos debido a su etapa de crecimiento".