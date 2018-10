Vicuña llega para el final de "100 días..."

25/10/2018 -

De cara al final de "100 días para enamorarse", la ficción más exitosa de este año que se emite por Telefé y llega a Santiago del Estero a través de la pantalla de Canal 7, el actor chileno, Benjamín Vicuña comenzó a grabar su participación, la cual se vería a partir del lunes 29, cuando la telenovela cumpla su capítulo 100, el plazo que se pusieron los personajes de Juan Minujín y Carla Peterson para definir si salvan su matrimonio o si dejan que se vaya todo por la borda.

En la piel de Gastón y Laura, los protagonistas "firmaron" un contrato que dio inicio a la historia y que tiene como plazo "100 días para enamorarse". A la espera de lo que promete ser un gran capítulo el próximo lunes, algunos integrantes del elenco fueron adelantando en qué momento de sus historias los encontrará el día 100.

Vicuña se suma como un amigo de Diego, el personaje de Luciano Castro que vivió años en Chile, y podría transformarse en un interés romántico para Laura.

Michel Noher, quien interpreta al profesor Fidel contó: "El capítulo cien es un momento decisivo en la vida de Fidel, como todos sus otros momentos. Siempre son momentos decisivos, está viendo para qué lado va. Si sigue con Paul o sigue con esta nueva chica que está conociendo. Y siempre impartiendo un poco de aulas".

Osvaldo Laport, en la piel del padre del personaje de Nancy Dupláa reveló que "Gino aceptará el poliamor entre Bea (Marita Ballesteros) e Inés (Jorgelina Aruzzi)".

Mientras tanto, Carla Peterson, una de las protagonistas principales no quiso dar muchos detalles: "Laura está muy dolida, viene muy mal, muy golpeada. Fue muy fuerte lo que pasó, sobre todo con este último romance que tuvo mi ex marido. No les quiero contar porque para mí está buenísimo, y es un momento tan de quiebre, de cambio".

Y sobre el final del contrato agregó: "Es sí o no, en el medio no hay nada".