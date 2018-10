A Gasalla no le gustó el guión y dejó a Pedro Alfonso

25/10/2018 -

No es la primera vez que Antonio Gasalla anuncia un proyecto y luego se baja de éste. Ya lo hizo mientras trabajaba con Susana Giménez, y ahora lo hace con Pedro Alfonso.

Si bien habían compartido por las redes sociales el momento de la firma del contrato para compartir temporada teatral en Carlos Paz, con la obra que encabezarán el exproductor de ShowMatch y Paula Chaves, Gasalla desistió a último momento.

El Dr. Miguel Ángel Pierri, abogado y amigo de Gasalla fue el encargado de explicar los motivos: "La historia de la obra contenía las apariciones de ‘La Abuela’ y de ‘Soledad’, dos personajes de Antonio. Pero cuando Antonio compulsa el libro, se encuentra que la trama de la obra es muy interesante, es muy buena y está muy bien escrita, pero no había forma de insertar a sus personajes. Gasalla no encontró la forma de hacer entrar a ‘Soledad’ y a ‘La Abuela’ dentro de los parlamentos o la trama de la obra", contó en diálogo radial con el programa "Por si las moscas".

Y agregó: "Es un tema artístico. Él vio que tal como estaba planteada la obra no había forma de insertar a sus personajes. No es un capricho. De hecho, me dijo que le encantaría estar y que le encanta la obra, pero que él no podía derrumbar el argumento porque tenía que ver mucho con ellos mismos. Él me dijo que se sorprendió porque no tenía forma de meterlos en la obra, porque la obra es un policial cómico y no tenía forma de incluir a Soledad en el medio del escenario y que se quede pagando. Me dijo que no sabía qué pasó, que estaba sorprendido".

Por otra parte, Pierri dio a entender que Antonio Gasalla encontró diferencias en la metodología de trabajo con los productores de Dabope: "Dejaron los espacios en el guión para que acomode a sus personajes de La Abuela y Soledad, pero no había forma de hacerlo. Gasalla es algo más que el atractivo de la obra. Me parece que quien escribe tiene que argumentar en función de eso. El libreto le llegó el lunes. Me dijo que estaba preocupado porque tenían que estrenar en enero y que tal vez para los jóvenes era mucho tiempo, pero que para él era poco tiempo".

Si bien Pierri intentó convencerlo para que continuara con el proyecto, Gasalla dio un "no" definitivo.

Las explicaciones de Pierri distan de las que compartió Pedro Alfonso, en Clarín, adonde dijo que Antonio Gasalla se vio obligado a bajarse de la obra porque "había una película de por medio y tenía miedo de no poder con las dos cosas".

Sin embargo el periodista Luis Bremer había lanzado una escandalosa versión en Twitter. Según publicó Gasalla habría dicho: ‘’Ese guión es una mierda", antes de tomar la decisión de bajarse de la obra.