"El Cholo" y Carla Pereyra esperan otra nena

25/10/2018 -

Carla Pereyra, la mujer del exfutbolista argentino, Diego "El Cholo" Simeone anunció hace algunos días que está transitando su quinto mes de embarazo y ahora adelantó el sexo del bebé que viene en camino.

"Sí, ya sé el sexo. ¡Es una beba! Me daba igual el sexo. Si venía varón, era ideal para tener la parejita, pero lo cierto es que yo siempre soñé con dos mujeresa ¡y me encantan! ¡Estoy feliz!", dijo la modelo a la revista ¡Hola!. La pareja ya tiene a Francesca, de dos años, y Simeone es también padre de Giovani (23), Gianluca (20) y Giuliano (16), con su ex Carolina Baldini (41).