Máximo Kirchner: "El Presidente no estuvo a la altura de sus promesas"

Hoy 07:58 -

El referente de La Cámpora comparó la situación argentina con la de Brasil en donde se perfila como presidente el ultraderechista Jair Bolsonaro. "Las expectativas de la sociedad caen", sostuvo adelantaro el rechado al proyecto.

El diputado nacional por Unidad Ciudadana Máximo Kirchner adelantó su voto en contra del Presupuesto que el presidente Mauricio Macri envió a la Cámara baja. “Hay que pensar muy bien lo que se está haciendo, prestemos atención a lo que pasa en Brasil porque eso está montado en un plan económico".

Parafraseando lo que dijo en su primer discurso público, el hijo de los ex presidentes sostuvo que el Presupuesto “no tiene adentro a la gente”. El santacruceño alertó que “acá lo que se está recortando es la inversión, en salud, en ecuación y digo inversión porque no creo que sea un gasto el salario de un docente, de una enfermera de un médico”.

Te puede interesar: Tras una tensa sesión, se dio media sanción del Presupuesto 2019

“Las expectativas de la sociedad caen. Las de hoy no son las mismas de antes, ya no tienen expectativa de no pagar ganancias sino de ver como pagan la luz y el gas en cuotas", disparó Máximo.

Finalmente, redobló críticas a Macri: "El Presidente no estuvo a la altura de sus promesas. Nadie se puede alegrar de esto pero es un fracaso y hay q tratar de asumirlo. Lamentablemente está pasando lo que dijimos que iba a pasar. Afuera la gente está esperando un gesto para ellos, para los trabajadores”, concluyó.