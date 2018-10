Fotógrafo busca a la pareja que captó en una increíble propuesta matrimonial

Hoy 17:12 -

Un fotógrafo estadounidense parece haber captado una imagen ideal del clásico rito de la propuesta de matrimonio, pero le falta un detalle importante: encontrar a los protagonistas de la instantánea para compartirla con ellos.

Mathew Dippel, de 24 años, contó en Mashable que estaba descansando y esperando a un amigo en el Parque Nacional de Yosemite, California (EE.UU.), el 6 de octubre, cuando vio que un hombre le hacía una propuesta de matrimonio a su novia, poniéndose de rodillas en un acantilado. La cámara ya estaba configurada, por lo que el joven rápidamente logró hacer una imagen de alta calidad del romántico momento.

Enseguida después, el fotógrafo corrió para conocer a la pareja, pero no pudo encontrar a los jóvenes, ya que había mucha gente en el lugar y al parecer se habían ido.

Con la esperanza de encontrar a los novios de la fotografía, Dippel recurrió a Twitter en busca de ayuda y compartió la imagen en su cuenta.

"Twitter, ¡ayuda! No sé quiénes son estos dos, pero espero que esto los encontrará", escribió el fotógrafo, precisando la hora y el lugar donde los vio.

Para el momento de la publicación de este artículo, el tuit del fotógrafo ha recibido más de 160.000 etiquetas "me gusta" y ha sido compartido más de 340.000 veces.

A pesar de la gran popularidad de la publicación, los usuarios todavía no han logrado identificar a la pareja romántica, según ha comentado en su Twitter. No obstante, Dippel sigue pidiendo a sus seguidores enviarle cualquiera información que permita ubicarlos.

Un fotógrafo estadounidense parece haber captado una imagen ideal del clásico rito de la propuesta de matrimonio, pero le falta un detalle importante: encontrar a los protagonistas de la instantánea para compartirla con ellos.



Mathew Dippel, de 24 años, contó en Mashable que estaba descansando y esperando a un amigo en el Parque Nacional de Yosemite, California (EE.UU.), el 6 de octubre, cuando vio que un hombre le hacía una propuesta de matrimonio a su novia, poniéndose de rodillas en un acantilado. La cámara ya estaba configurada, por lo que el joven rápidamente logró hacer una imagen de alta calidad del romántico momento.



Enseguida después, el fotógrafo corrió para conocer a la pareja, pero no pudo encontrar a los jóvenes, ya que había mucha gente en el lugar y al parecer se habían ido.



Con la esperanza de encontrar a los novios de la fotografía, Dippel recurrió a Twitter en busca de ayuda y compartió la imagen en su cuenta.



"Twitter, ¡ayuda! No sé quiénes son estos dos, pero espero que esto los encontrará", escribió el fotógrafo, precisando la hora y el lugar donde los vio.



Para el momento de la publicación de este artículo, el tuit del fotógrafo ha recibido más de 160.000 etiquetas "me gusta" y ha sido compartido más de 340.000 veces.



A pesar de la gran popularidad de la publicación, los usuarios todavía no han logrado identificar a la pareja romántica, según ha comentado en su Twitter. No obstante, Dippel sigue pidiendo a sus seguidores enviarle cualquiera información que permita ubicarlos.

Twitter help, idk who these two are but I hope this finds them. I took this at Taft Point at Yosemite National Park, on October 6th, 2018. pic.twitter.com/Rdzy0QqFbY