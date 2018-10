Jorgelina Aruzzi sorprendió a Instagram con una foto súper hot

Hoy 17:56 -

Jorgelina Aruzzi se mostró súper hot en su cuenta de Instagram al publicar una foto completamente desnuda para celebrar el éxito de la novela "100 días para enamorarse".

La actriz posó con un delantal de cocina blanco pero sin ropa interior, dejando volar la imaginación de sus seguidores. En sus manos se la ve con una tentadora torta de duraznos, su postre favorito.

“Le pedí a Inés que me baje está duraznela del frezzer para agradecerle al gran equipo de 100 días para enamorarse. ¡A todes mis compañeres por el amor y la buena onda que tienen! Gracias, mil veces gracias, por sacarme una sonrisa siempre”, escribió.

Los piropos no tardaron en llegar. "Sos hermosa y tenés un sentido del humor que me encanta", "Muy sexy tu foto. Tenés una belleza angelical", "La torta es tan dulce como vos, princesa", fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

