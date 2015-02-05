CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de octubre de 2018
Por El Liberal
Hoy 21:35 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE
21.40 LOS SIMPSONS
22.00 CINE. SÉPTIMO
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 CINE. SÉPTIMO (CONTINUACIÓN)
23.45 KARA PARA ASK
00.15 RIZHOMA HOTEL
00.45 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.45 PAKA PAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA ARGENTINA
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
20.30 MEJOR DE NOCHE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 GIGANTES DEL SUD
16.00 FANÁTICAS
17.00 IRON SPORT
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 CIRCUITO ARGENTINA
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 SÓLO FÚTBOL
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 LA OVALADA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 TENDENCIAS SANTIAGO
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.17 LEGO ¡SCOOBY DOO! HOLLYWOOD EMBRUJADO
07.47 THE DUFF
09.40 MI VILLANO FAVORITO
11.26 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS
13.14 LA PIEDRA MÁGICA
14.55 MI VILLANO FAVORITO
16.42 REYES DE LAS OLAS 2. WAVEMANIA
18.19 THE DUFF
20.12 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS
22.00 HOSPITAL DEL TERROR
23.44 DÉJÀ VU
TCM
08.21 LA NIÑERA
08.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
10.24 LA NIÑERA
11.33 WATERWORLD
13.59 BEETHOVEN 2
15.42 BRIDGET JONES 2. AL BORDE DE LA RAZÓN
17.44 DETECTIVE POR ERROR
19.56 JOHN Q - SITUACIÓN EXTREMA
22.00 DAÑO COLATERAL
TNT
06.00 MAMMA MIA!
08.00 42. LA VERDADERA HISTORIA DE UNA
LEYENDA DEL DEPORTE
10.19 LOS ROMPEBODAS
12.25 UNA PAREJA EXPLOSIVA
14.18 LA ENTREGA INMEDIATA
15.55 GHOST RIDER. EL VENGADOR FANTASMA
17.54 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO
20.03 FURIA DE TITANES
22.00 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
00.02 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO
SPACE
09.05 LA LEYENDA DEL ZORRO
11.32 INSPECTOR GADGET
13.04 SUPERAGENTE 86
15.08 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS
17.19 DOS INÚTILES EN PATRULLA
19.21 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN
22.00 ANNABELLE
23.55 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2
CINECANAL
10.35 EL CAMPAMENTO DE PAPÁ
12.15 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA DEL VIAJERO DE
14.25 MEGAMENTE
16.20 S.O.S.. FAMILIA EN APUROS
18.15 ROBO EN LAS ALTURAS
20.00 LOS PEQUEÑOS FOCKERS
21.45 NOCHE EN EL MUSEO. EL SECRETO DEL FARAÓN
23.40 CON EL DIABLO ADENTRO
SONY
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BNP PARIBAS WTA FINALS SINGAPORE
12.30 BLACK-ISH
13.00 SHARK TANK COLOMBIA
15.00 LOBO ADOLESCENTE
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 EL ILUSIONISTA
22.00 SHARK TANK COLOMBIA
A DÓNDE IR
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+VIERNES 26 SE REALIZARÁ UN HOMENAJE A JACINTO PIEDRA CON LA PRESENTACIÓN DE LUCINA FERRARI (HIJA DE JACINTO), TUCHO RUFFA, ELVIRA DÍAZ CON JULIÁN BISHOP, BONZO HORAK Y ANALÍA DÍAZ, DEMI CARABAJAL, EL VISLUMBRE Y LA BRASITA DE MI CHALA.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 386)
EL SÁBADO 27, A LAS 21, EN EL CICLO FOGÓN & TERTULIA, LA CARANCHADA PRESENTARÁ SU DISCO “ÁBRETE CORAZÓN”. EL SHOW DE APERTURA ESTARÁ A CARGO DE LA USHUTA GASTADA.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 21, EL GRUPO TEATREANDO REPONDRÁ LA OBRA “DESDE EL JARDÍN DE SARA”, CON MARÍA ROSA CIANFERONI Y GUSTAVO INFANTE.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
* DOMINGO 28, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁ EMILIO “CHUNI” CARDOZO, JÉSSICA PAIVA Y EL GRUPO VOCAL KAUSAY.
CINES
SUNSTAR
ALFA (3D)
THRILLER, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
26/10 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)
ALFA (2D)
THRILLER, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
26/10 -27/10- 20:30 (Subt) 22:40
(Subt) 00:45 (Subt)
HALLOWEEN (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
26/10 -17:00 (Cast) 19:30 (Subt) 22:00
(Subt) 00:30 (Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
26/10 16:20 (Cast)
ESCALOFRÍOS 2 (2D)
COMEDIA (ATP)
HASTA EL 31/10 18:15 (Cast)
UN PEQUEÑO FAVOR (2D)
THILLER , POLICIAL (+13 AÑOS)
26/10 - 27/10- 20:10 (cast ) 22:30
(Subt) 00:50 (subt)
NACE UNA ESTRELLA (2D)
DRAMA, MUSICAL (+13 AÑOS)
26/10- 17:00 (Cast))
VENOM (2D)
COMIC ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
26/10 -27/10 19:45 (Cast) 22:10 (Subt)
00:25 (Subt)
CHISTOPHER ROBIN (2D)
INFANTIL (ATP)
26/10- 17:20 (Cast)
EL POTRO (2D)
DRAMA , BIOGRAFIA (+ 16 AÑOS)
26/10 -27/10- 19:40 (Cast) 22:20 (Cast)
00:45 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ALFA APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20
HALLOWEEN ATPA 16 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 17:50 - 20:10 - 22:30
SUBTITULADO 22:30 (SOLO JUEVES)
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 17:30
EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS
CON RESERVA
CASTELLANO 2D 22:40
VENOM 2D APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:50 - 22:20
SUBTITULADA 2D 22:20 - (SOLO EL
JUEVES)
ANTICIPADAS EN VENTA
BOHEMIAN RHAPSODY ESTRENO
01-11-2018
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:50
SUBTITULADA 2D 22:50 - (SOLO EL JUEVES)