CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de octubre de 2018

Hoy 21:35 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE

21.40 LOS SIMPSONS

22.00 CINE. SÉPTIMO

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 CINE. SÉPTIMO (CONTINUACIÓN)

23.45 KARA PARA ASK

00.15 RIZHOMA HOTEL

00.45 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.45 PAKA PAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA ARGENTINA

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

20.30 MEJOR DE NOCHE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 GIGANTES DEL SUD

16.00 FANÁTICAS

17.00 IRON SPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 CIRCUITO ARGENTINA

 

CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 SÓLO FÚTBOL

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 LA OVALADA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 TENDENCIAS SANTIAGO

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

06.17 LEGO ¡SCOOBY DOO! HOLLYWOOD EMBRUJADO

07.47 THE DUFF

09.40 MI VILLANO FAVORITO

11.26 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

13.14 LA PIEDRA MÁGICA

14.55 MI VILLANO FAVORITO

16.42 REYES DE LAS OLAS 2. WAVEMANIA

18.19 THE DUFF

20.12 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

22.00 HOSPITAL DEL TERROR

23.44 DÉJÀ VU

 

TCM

08.21 LA NIÑERA

08.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.24 LA NIÑERA

11.33 WATERWORLD

13.59 BEETHOVEN 2

15.42 BRIDGET JONES 2. AL BORDE DE LA RAZÓN

17.44 DETECTIVE POR ERROR

19.56 JOHN Q - SITUACIÓN EXTREMA

22.00 DAÑO COLATERAL

 

TNT

06.00 MAMMA MIA!

08.00 42. LA VERDADERA HISTORIA DE UNA

LEYENDA DEL DEPORTE

10.19 LOS ROMPEBODAS

12.25 UNA PAREJA EXPLOSIVA

14.18 LA ENTREGA INMEDIATA

15.55 GHOST RIDER. EL VENGADOR FANTASMA

17.54 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO

20.03 FURIA DE TITANES

22.00 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

00.02 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO

 

SPACE

09.05 LA LEYENDA DEL ZORRO

11.32 INSPECTOR GADGET

13.04 SUPERAGENTE 86

15.08 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS

17.19 DOS INÚTILES EN PATRULLA

19.21 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN

22.00 ANNABELLE

23.55 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2

 

CINECANAL

10.35 EL CAMPAMENTO DE PAPÁ

12.15 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA DEL VIAJERO DE

14.25 MEGAMENTE

16.20 S.O.S.. FAMILIA EN APUROS

18.15 ROBO EN LAS ALTURAS

20.00 LOS PEQUEÑOS FOCKERS

21.45 NOCHE EN EL MUSEO. EL SECRETO DEL FARAÓN

23.40 CON EL DIABLO ADENTRO

 

SONY

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BNP PARIBAS WTA FINALS SINGAPORE

12.30 BLACK-ISH

13.00 SHARK TANK COLOMBIA

15.00 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 EL ILUSIONISTA

22.00 SHARK TANK COLOMBIA


A DÓNDE IR

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+VIERNES 26 SE REALIZARÁ UN HOMENAJE A JACINTO PIEDRA CON LA PRESENTACIÓN DE LUCINA FERRARI (HIJA DE JACINTO), TUCHO RUFFA, ELVIRA DÍAZ CON JULIÁN BISHOP, BONZO HORAK Y  ANALÍA DÍAZ, DEMI CARABAJAL, EL VISLUMBRE Y LA BRASITA DE MI CHALA.


TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 386)

EL SÁBADO 27, A LAS 21, EN EL CICLO FOGÓN & TERTULIA, LA CARANCHADA PRESENTARÁ SU DISCO “ÁBRETE CORAZÓN”. EL SHOW DE APERTURA ESTARÁ A CARGO DE LA USHUTA GASTADA.


CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 21, EL GRUPO TEATREANDO REPONDRÁ LA OBRA “DESDE EL JARDÍN DE SARA”, CON MARÍA ROSA CIANFERONI Y GUSTAVO INFANTE.


CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

* DOMINGO 28, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁ EMILIO “CHUNI” CARDOZO, JÉSSICA PAIVA Y EL GRUPO VOCAL KAUSAY.


CINES

SUNSTAR

ALFA (3D)

THRILLER, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

26/10 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)

ALFA (2D)

THRILLER, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

26/10 -27/10- 20:30 (Subt) 22:40

(Subt) 00:45 (Subt)

HALLOWEEN (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

26/10 -17:00 (Cast) 19:30 (Subt) 22:00

(Subt) 00:30 (Subt)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

26/10 16:20 (Cast)

ESCALOFRÍOS 2 (2D)

COMEDIA (ATP)

HASTA EL 31/10 18:15 (Cast)

UN PEQUEÑO FAVOR (2D)

THILLER , POLICIAL (+13 AÑOS)

26/10 - 27/10- 20:10 (cast ) 22:30

(Subt) 00:50 (subt)

NACE UNA ESTRELLA (2D)

DRAMA, MUSICAL (+13 AÑOS)

26/10- 17:00 (Cast))

VENOM (2D)

COMIC ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

26/10 -27/10 19:45 (Cast) 22:10 (Subt)

00:25 (Subt)

CHISTOPHER ROBIN (2D)

INFANTIL (ATP)

26/10- 17:20 (Cast)

EL POTRO (2D)

DRAMA , BIOGRAFIA (+ 16 AÑOS)

26/10 -27/10- 19:40 (Cast) 22:20 (Cast)

00:45 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

ALFA APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20

HALLOWEEN ATPA 16 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 17:50 - 20:10 - 22:30

SUBTITULADO 22:30 (SOLO JUEVES)

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 17:30

EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS

CON RESERVA

CASTELLANO 2D 22:40

VENOM 2D APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:50 - 22:20

SUBTITULADA 2D 22:20 - (SOLO EL

JUEVES)

ANTICIPADAS EN VENTA

BOHEMIAN RHAPSODY ESTRENO

01-11-2018

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:50

SUBTITULADA 2D 22:50 - (SOLO EL JUEVES)


 
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