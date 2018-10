El Torneo Clausura ingresa en tiempo de playoffs en la categoría Senior

26/10/2018 -

Los playoffs de la categoría Senior aparecen como los más relevantes de la programación que se cumplirá hoy en una nueva jornada del Torneo Clausura, que se juega en las canchas del Complejo Santa María.

También se disputarán fechas importantes en las categorías Junior y Maxijunior, en la que se están perfilando los equipos que pelearán por los primeros puestos.

Programa

Junior: 15, Interzonal 2 vs. Arsenal, El Templo FC vs. Atlas FC, Interzonal 3 vs. El Atlético; 16.30, Sanfra vs. Fecha FC, Interzonal 1 vs. Gasoliva, Vagancia FC vs. Cn FC e Interzonal 4 vs. El City; 18, LSV vs. La 25 FC, La Toma FC vs. Wolfsburgo, Pibex FC vs. Toro Viejo FC, La Taberna FC vs. Atlético Mariano FC, Los Choris vs. San Lorenzo, Pukará Jrs. vs. Rulo FC y La Roma vs. Los Pibes.

Maxijunior: 15, NAB vs. Ceneri, Autonomía FC vs. LBP, Corte de Miércoles vs. Los Gauchos, La Sampdoria FC vs. Club Amigos Picheros, Interzonal 1 vs. Ciudad FC, El Tatú vs. Realcohólicos, Sensey vs. Saque del Medio, La Eskina vs. Viejos Amigos, Kechap FC vs. Los Changos FC e Interzonal 2 vs. Perfil Bajo; 16.30, El Esteko FC vs. Los de Siempre y Messiánicos vs. El Portal Cósmico FC; 18, Hipercell vs. Barrio Belgrano, Paloma FC vs. Fluminense, Semen Up vs. El Colo, Indumentaria Santiago vs. La Pocilga.

Senior: 15, Juanfe vs. Los Turcos y La Logia FC vs. El Proveedor; 16.30, Los Pichones de BP vs. Santa María, Chachapuma FC vs. Vizca Barsa, La Davis FC vs. CA Talle S, Bebedores FC vs. FC Mandaos, G80 vs. Praga, Los Mattar vs. Yanasus, Nieri vs. La Logia FC; 18, América FC vs. MMLPQTP, San Pablo FC vs. Nerón FC.