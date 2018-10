Van en busca del triunfo y del pasaje a semifinales en Libre y C35

26/10/2018 -

Este domingo se definirán los semifinalistas del Campeonato Anual, que lleva el nombre de Julio Walter Gómez y que organiza la Liga Comercial.

Los partidos se jugarán en el predio que el Sindicato de Empleados de Comercio posee en la localidad de El Zanjón.

Ferretería Comercial Colón (Libre) y Despensa Doñita (C35) se metieron entre los cuatro mejores de sus respectivas categorías, el domingo pasado, tras vencer a Termas Unidos y Maxihogar (C35), respectivamente.

Las restantes series se definirán el domingo. En caso de empate, accederán a la siguiente fase los equipos que tengan ventaja deportiva.

En la cancha Nº 1 se cumplirá la siguiente programación: 10.30, Las Malvinas FC vs. Namaskar FC (Libre); 12, Ferretería Comercial Colón vs. Neumáticos del Valle (C35); 15, Kiosco Máxima vs. OVB Garbarino (C35).

En la cancha Nº 2 jugarán: 10.30, Óptica Molinari vs. Las Malvinas Sur (C35); 15, Los Amigos vs. Línea Blanca (Libre); 16, Carro Bar Kimba vs. Despensa Islas Malvinas (Libre).

Resultados

Libre: Ferretería Comercial Colón 5, Termas Unidos 0; Carro Bar Kimba 0, Despensa Islas Malvinas 0; Líneas Blancas 1, Los Amigos 1; Las Malvinas FC 0, Namaskar 0.

C35: Óptica Molinari 0, Las Malvinas Sur 0; Ferretería Comercial Colón 0, Neumáticos del Valle 0; Despensa Doñita 1, Maxihogar 0; OBV Garbarino 0, Kiosco Máxima 0.