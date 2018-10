Se viene la 5ª fecha del certamen Zonal y con partidos atrapantes

26/10/2018 -

La Liga Santiagueña de Veteranos es otra de las que todos los fines de semana despunta el vicio y mañana no será la excepción.

Desde las 16 se jugará la quinta fecha del Torneo Zonal en las categorías C40 y C50 y con algunos partidos que prometen estar a la altura de las circunstancias. Por otro lado, la Liga informó que la fecha 4 que fue suspendida por la lluvia, finalmente fue reprogramada para el próximo 10 de noviembre.

En tanto el último capítulo del certamen se disputará el 17 del mismo mes. La programación:

En Estrella Roja 1, Taller Carlos Issi vs. Cristian FC y Cuarto Pasaje vs. Pablo Vl (50).

En Triángulo Rojo: Triángulo Rojo vs. Barrio 1º de Mayo y Triángulo Rojo vs. Unión For Ever (50).

En Estrella Roja 2, Los Herederos vs. Los Fugitivos y Estrella Roja vs. Santa Rita (50).

En Los Poros, Club Atlético Luján vs. Loma FC y Los Poros vs. San Luis.

En San Luis, San Luis vs. J. F. Neumáticos y Cerrajería José Luis vs. Carnes Marito (50).

En Santa Rita, Club Piedritas vs. Unión y Santa Lucía vs. Despensa Nico (50).

En Pampa Múyoj, Cadetería Alsina vs. Dos de Abril y Carnicería Daniela vs. Islas Malvinas (50).

En Gremio Judicial, 17.30, Gremio Judicial vs. Dos de Abril (50). Libre estará Cristian FC (50).