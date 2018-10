Agónico empate de Talleres General Belgrano en su cancha, ante Asociación Malbrán

26/10/2018 -

Talleres General Belgrano de Añatuya recibió el sábado último a Asociación Deportiva Malbrán por la cuarta fecha del Torneo Anual "Juan David Champarini", duelo en el que empató 1 a 1.

Tras un primer tiempo sin emociones ni situaciones, el partido mejoró notoriamente en el complemento y los dos equipos buscaron el arco contrario. Ambos sufrieron la mala fortuna de sus delanteros. A poco de iniciado el complemento, los de Malbrán sufrieron la expulsión de Jorge Galeano por doble amonestación y eso modificó notablemente el cotejo.

Talleres se lanzó a puro vértigo a buscar el desnivel, pero sin ideas. Los visitantes controlaban el mediocampo y el partido lo jugaban lejos de su arco. De todos modos Talleres hizo sentir la presión desde lo físico y, cuando más apuraba, una desinteligencia en la defensa local generó que el arquero Julio Penida tuviera que salir a barrer con un rival que entraba solo en posición de gol. Penal y gol para el visitante convertido por el central Diego Loaiza.

Golpeado Talleres siguió buscando el empate que llegó a pocos minutos del pitazo final.

Talleres tuvo una pelota parada cerca del área que tras un mal despeje le quedó servida al recién ingresado Facundo Mendoza para que la coloque en el fondo de la red y desate el alivio del local.

n Abogados 1: Abogados vs. Bioquímicos (L) y Red Star Abogados vs. Sarmiento LB (45).





En Abogados 2: Abogados Topos vs. Pilchería Max Mar (40) y Abogados vs. Cyac Santiago (50, cuartos de final Plata).

En Ingenieros: 15, Ingenieros vs. Distribuidora Lealcito (50, cuartos de final Plata) y 18.30, Ingenieros vs. Bioquímicos (45).

En Obras Sanitarias: Jorge Newbery vs. Yanda (45) y Obras Sanitarias vs. Mago Repuestos (50, cuartos de final Bronce).

En Atsa: Yanda FC vs. Galácticos (40) y Adi Salud vs. Gremio (L).

En UTA 1: UTA vs. Güemes (L) y UTA vs. Bioquímicos (40). En UTA 2: La 23 vs. Alte. Brown (L) y Milan vs. San José (L).

En Contadores: 15, Cs. Económicas vs. Abogados (45), Contadores vs. PVC Banda (50, cuartos de final Plata) y Contadores vs. Marmolería (45).

En Copse: 15.45, Copse vs. Quirófano (50, cuartos Oro).

En Los Núñez: 15.45, Telefónicos vs. Termas (50, cuartos Oro).

En Sivipse: 15.45, Sivipse vs. Cuervos Max (45).

En UPCN 2: Estrella Roja vs. Sp. Servicios (40) e Ingenieros vs. Dr. Obrero (50, cuartos Bronce).

En UPCN 3: Hormiga Paz vs. Los Amigos (40) y Choferes vs. Maestros Termas (40).

En Médicos: Médicos vs. Apunse (40) y Médicos vs. Sivipse (50).