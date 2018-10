El domingo se renuevan las ilusiones para los equipos de la C55 del torneo Antonio “Guiñy” Albarracín

26/10/2018 -

El Círculo de Futbolistas Veteranos no descansa y el próximo domingo volverá a tener actividad con los partidos correspondientes a la tercera fecha del Torneo Clausura Antonio "Guiñy" Albarracín.

Cabe recordar que en esta instancia se juega por la Zona A y B, respectivamente. Los cotejos arrancarán a las 9.30, con 30 minutos de tolerancia.

La programación consta de la siguiente manera:

Zona A, en Carapintada, Abogados vs. Sara y Mañu. En El Mistol, Casa Olga vs. Eroplast.

Zona B, en El Rincón (La Banda), El Tony vs. Cuinfase. En Obras Sanitarias, Tapiales Gemelas vs. Bobinados Piri. Interzonal, en Espíritu Santo, Ateneo Ejército Argentino vs. Opinión Deportiva.