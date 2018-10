Se define al mejor de la primera fase

26/10/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). San Martín y 25 Mayo definirán el fin de semana quién será el ganador de la primera fase cuando se juegue la 13ª y última fecha del torneo anual "Yolanda Sosa - Domingo Rojas" copa "Corralón Mukdise" que organiza la Liga Termense de Futbol.

Cabe recordar que esta jornada no se pudo diputar el fin de semana pasado a causa de la intensa lluvia caída.

El "Santo" tiene 26 puntos y enfrentará a Villa Balnearia (12), que debe ganar su partido si pretende ingresar a la liguilla, esperando que no gane Villa Nueva. El "Santo" si consigue la victoria será inalcanzable, si empata y gana 25 de Mayo se definirá por goles y el partido entre ellos; si pierde y gana 25 de Mayo, los "triperos" serán los ganadores de la primera ronda.

Por su parte 25 de Mayo cuenta con 24 y tendrá enfrente a su clásico rival, Argentino, que tiene 16, y sabe que debe ganar para mantener o mejorar su cuarto lugar para la próxima ronda. Cabe destacar que Belgrano tiene 25 unidades y tendrá fecha libre el fin de semana.

Las posiciones son: San Martín 26, Belgrano 25, 25 de Mayo 24, Los Dorados 18, Argentino 16, Termas y Legresti 15, Villa Nueva 14, Villa Balnearia 12, La Costanera y Sector el Alto 10, barrio Adela 5 y Herrera el Alto 3.

La última fecha se pondrá en marcha esta tarde, a partir de las 14.45, con el choque entre Adela y Herrera el Alto. A las 16.45 Legresti jugará con Villa Nueva. Mañana, a las 14.45, La Costanera enfrentará a Los Dorados y 16.45, 25 de Mayo vs. Argentino. El domingo a las 14.45, Sector el Alto vs. Termas y 16.45, Villa Balnearia vs. San Martín.