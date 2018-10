Si el tiempo lo permite, mañana habrá cuartos de final

26/10/2018 -

FERNANDEZ, Robles (C). El temporal, con lluvias torrenciales y lloviznas que llevan acumulados, desde su inicio la semana pasada, mas 150 mm de agua caída, dejo inundadas todas las canchas de la zona, lo que no permite la continuidad del torneo clausura local Carlos Saúl González, cuando aún faltan disputarse los cuartos de final en la categoría 40 anos. Esta tarde, si el terreno de las distintas canchas lo permiten, jugaran los equipos clasificados en cada zona. En ese sentido cabe recordar que en la Zona A el 1º fue Trula; 2º Bº Sur; 3º Talleres; 4º Tigres; 5º Villa Elisa; 6º All Boys; 7º Maxiquiosco Antu y 8º Deportivo Morón.

En la Zona B resultaron clasificados: 1º Arsenal; 2º El Gateao; 3º Bº Belgrano; 4º Forres; 5º Triki; 6º Wall Mar; 7º Triunfadores y 8º Sol de América.

En consecuencia se medirán en los cuartos de final por el campeonato 2018: Trula vs, Forres; Bo Belgrano vs. Bo Sur: Arsenal vs. Tigres y El Gateao vs. Talleres.

Por el premio consuelo lo harán; Villa Elisa vs. Las Amorcas: All Boys vs. Sol de América; Maxiquiosco Antu vs. Triunfadores; Triki vs. La Loma y Wall Mar vs. Deportivo Morón.