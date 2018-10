Se viene el capítulo catorce y los play offs del Torneo Carlos Coronel

26/10/2018 -

CHOYA, Choya (C). Mañana, a partir de las 12.30, se pondrá en marcha el capítulo catorce del torneo denominado "100 años del club Central Córdoba", que coordina la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. La cita será en el estadio del Social y Deportivo Coinor de Frías.

Cabe destacar que esta competencia fue reprogramada por las malas condiciones climáticas del pasado fin de semana.

En la cima del certamen se encuentra el elenco de Cebollitas con 28 puntos.

El programa de cotejos será el siguiente: Veteranos vs. M y M Deportes; Ferroviarios vs. Los Canarios; La Mexicana vs. Farmacia del Rosario; Panificadora La Deseada vs. Icaño; La Casa del Plomero vs. Deportivo Choya; Carnicería Tres Hermanos vs. Cebollitas y Panificadora Suecia vs. Influencia.

Asociación

CHOYA, Choya (C). En el estadio del Tiro Federal de la "Ciudad de la Amistad" se pondrán en marcha los choques de play offs del torneo que tiene como ente organizador a la Asociación del Fútbol Amateur Friense.

Mañana, desde las 15, se medirán según el programa el que se detalla a continuación: Barrio Oeste vs. Carnicería Giovanni; El Vasco Carnes vs. M y M Deportes; Los Cuervos vs. Mercadito Gachi y Leguy; Los Tornillos vs. Autoservicio Hernán.

Los equipos que hacen las veces de local cuentan con ventaja deportiva y con solo empatar podrán pasar a la otra fase. Este beneficio obedece por haber concluido mejor ubicados en la tabla general de la fase regular.