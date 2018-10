El predio de Los Ferroviarios recibirá esta noche a la cuarta fecha

26/10/2018 -

CHOYA, Choya (C). Desde esta noche, a partir de las 20.30 horas, rodará el esférico para el apasionante campeonato de Papi Fútbol 6 que se juega en el estadio de Los Ferroviarios, en la zona oeste de Choya.

Este certamen viene ganando adeptos cada fin de semana y los partidos van ganando en emociones, sobre todo porque a medida que avanza el certamen se van perfilando los candidatos al título.

Por ahora, el panorama es bastante parejo, por lo que el pronóstico es reservado.

El programa tendrá el siguiente orden de partidos: Andino vs. Barrio Chino; Estación La Punta vs. Policial; 9 campeones vs. Los Sangu y Brasil vs. Banda Verde. La tabla de posiciones es la siguiente: Andino 9 puntos; Banda Verde 7; Los Sangu 6; Brasil, 4 entres otros.

Otro fin de semana sin fútbol en Loreto

Liga de Futbolistas Amateur Loretanos (Afal) no tuvo actividad el pasado fin de semana debido al temporal que azotó la región. Los campos de juego quedaron muy abnegados y es por eso que la dirigencia de la Afal tomó la decisión de suspender nuevamente la fecha, por lo que este fin de semana tampoco habrá fútbol amateur de la "Capital del Rosquete". Cabe destacar que se están disputando los cuartos de final de la Liguilla.