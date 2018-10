Promesa de buen juego

26/10/2018 -

La dirigencia de la Liga Federal pondrá en marcha mañana en varios escenarios la disputa de un nuevo capítulo del Torneo denominado Final, el cual tendrá varios duelos más que interesantes y en diferentes categorías.

Los encuentros se desarrollarán en el primer turno desde las 15.30, en tanto que en el segundo arrancará desde las 17.30. Por supuesto que habrá tolerancia sólo para el arranque del primer partido.

Como siempre, se espera también el acompañamiento de los hinchas en cada uno de los escenarios, quienes son los que le ponen el calor y el color a cada uno de los encuentros.

Hay mucha expectativa en los equipos por salir a escena en la jornada sabatina.

A continuación le ofrecemos la programación completa de la jornada de la Liga Federal, la cual tendrá algunos clásicos como para seguirlos bien de cerca.

En cancha Comunicaciones: La Católica vs. Agricultores Unidos (1ª); Pepse FC vs. B. Sargento Cabral (C 40).

En Copse: Copse FC vs. Oca FC (1ª).

En cancha Nº Luz y Fuerza: Rosario Central vs. Loreto FC (C 40); Deportivo Rec. vs. Dr. Atese (C 45).

En cancha de Luz y Fuerza Nº2: Nuevo Beltrán vs. Farmacia Plata (C 40); Dr. Beltrán vs. El Triángulo (C 45).

En cancha de Sutiaga (La Banda): Huracán FC Beltrán vs. Moto Full ( 1ª); Coca Transp. Santillán vs. San Antonio (C 40).

En cancha Nº1 Polly (La Banda): Roplast FC vs. Cimes FC ( 1ª); Municipalidad Clodomira vs. Grasería Fdez. ( C 40).

En cancha Nº2 Polly: Lubricentro FC vs. Piquito FC (C 40); Papelería Pamela vs. Alberdi FC (C 40).

En Agricultores Pujio: Fresco FC vs. La Kinchada (1ª); Estudio Jurídico vs. Amigos Textiles (C 40).

En Nueva Unión: El Desafío vs. El Deport (C 40); El Argentino vs. Taller Dany (C 40).

En cancha Aranda (Cloromira): Casa Maud vs. Nor Lu y Changos del Dente (1ª).

En cancha Logística: Amigos de Lucianita vs. Rabenar Forres (C 20); Recambio Gogui Fdez. vs. Rabenar Forres (C 40).

En cancha Nº2 Los Halcones: Iosep FC vs Antajé FC (1ª); Rivadavia FC vs. Farmacia Abdala (1ª).

En cancha Nº3 Los Halcones: Los Halcones vs. El Fortín (C 40); La Estafeta vs. La Bañadera (C 40).

En cancha Atsa: Vinalar FC vs. La Juve (C 20); Defensa Civil vs. Abogados Cat (C 40).

En cancha Alumni: Lenon Pochito Bar vs. La Saavedra (C 45); Los Dinos vs. Ex combatientes (C 45).

En Complejo Bascon: Aguma Construcciones vs. Tapiales Las Gemelas (1ª); Los Amigos vs. Taller Willy (C 40).

En Complejo Bascón

En Complejo Nº2 Bascón: 5to, Almirante Brown vs. C-Athletic (C 20); Villa Mercedes vs. San Fernando (C 45).

En Cilindro Cortez: Gremio FC vs. San Miguel (C 20); Electricidad Cortez vs. Copa Aeropuerto (C 50).

En cancha Nº1: La Juntada vs. Adi FC (C 40); Villa Negrita vs. Amigos de La Vida (C 45).

En cancha Nº2 Potrerito 2: Cacho FC vs. Carro Alim (C 20); DJ Kinka vs. Bobinados Soria (C 20).

En cancha Nº3 de Potrerito: San Lorenzo Belgrano vs. Islas Malvinas (C 20); Grupo Red vs. Campeones de 28 (C 45).

En cancha Nº4 de Potrerito: Los Carpas vs. Despensa del Valle (C 20); TN Herrería vs. Potrero FC (C 45).

En cancha Nº5 de Potrerito: Los Tigres vs. Real FC (C 20); UTA FC vs. Los Primos (C 20).

En cancha Rivadavia (Vuelta de la Barranca): Excursionista vs. Barrio del Pino (1ª); Loreto FC vs. Óptica Bella Vista (C 50).

En cancha Sayago de Cardozo: Templo FC vs. Macroffice FC (1ª); Campos GNC vs. Flaco y Persas.

En cancha Mamita Cardozo: MG Diseños vs. El Ciclón ( 1ª); Veteranos Malvinas vs. Profesores Piratas (C 50.

En cancha Nº2 de Los Pichones: San Carlos vs. Panadería Monteagudo 8c 20); Salamanca FC vs. Inti Tour (C 50).

En cancha Nº3 de Los Pichones: Adhoc FC vs. Argentinos JRS (1ª).

En cancha La Porteña: La Reserva vs. Nueva Autonomía (C 40); Kovak Automotores vs. Prof. Ed. Física (C 40).

En cancha La Morocha: Roque y Amigos vs. Beula Construcciones (C 45); Red Star vs. Despensa del Valle (C 45).