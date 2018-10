Urtubey descarta la unidad electoral con CFK: "Tendremos que competir y que gane el mejor"

Fotos FRENTE. Ve potable conformar un frente del PJ con otras fuerzas.

26/10/2018 -

Consustanciado con la actualidad económica y social del país, el gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, consideró que el espacio del peronismo federal que conforman varios dirigentes y gobernadores justicialistas apunta a "construir una alternativa de futuro para el país".

Así lo señaló el mandatario en diálogo con EL LIBERAL y la estrategia política que encara desde este espacio de cara a las presidenciales 2019.

Urtubey no esquivó referirse a la situación política de la senadora nacional Cristina de Kirchner, y una posible presentación a las elecciones para presidente. "Todos ya conocen mi posición del kirchnerismo y de la ex presidenta, pero no voy a desconocer que tiene una enorme legitimidad, y me parece que ellos están ofreciendo una alternativa electoral. Nosotros estamos planteando otra, entonces tendremos que competir electoralmente y que gane el mejor".

"Yo soy peronista de toda la vida. Empecé a militar desde los 14 años, y creo que el peronismo debe construir su opción de futuro, pero no alcanza con el peronismo solo. Tiene que ser algo más grande que nuestro espacio político; de hecho, esto es algo que lo estamos conversando con otros sectores y dirigentes argentinos, porque creemos que podemos construir una alternativa de futuro", recalcó.

Consultado sobre qué espacios políticos le gustaría que sumen al PJ, sostuvo que "lo que tenemos que hacer es teñir a la Argentina de una fuerte mirada federal. La Argentina sigue estando postergada, y nosotros tenemos que ver de qué manera esto realmente puede caminar. Para mí, hay que sumar a todas las fuerzas políticas que tienen arraigo provincial, y aparte de eso, conversar con distintos sectores de la sociedad. No solo de la política".

De cara a las elecciones presidenciales para 2019, Urtubey no descartó -siempre desde su óptica-que el PJ pueda aceptar compartir una fórmula presidencial con algún dirigente de otro espacio político. "Yo creo que debería ocurrir. Hay que abrir la cabeza y tratar de construir algo grande, porque sino, uno se queda en lo pequeño, y eso implica quedarse en una zona de confort y no logramos nada al final del camino. Lo primero que queremos lograr es ganar la elección, aparte de eso, hay que poder gobernar en la Argentina y necesitamos niveles de consenso muy amplios porque la situación es muy grave, y si no lo logramos, más allá de lo electoral, nos va a costar mucho hacer bien las cosas", resaltó.

Agregó que la situación crítica que atraviesa el país, "es producto de la Argentina que se ve desde el centro, desde la lógica financiera que desalienta la actividad productiva y así nos está yendo".

En torno a las críticas hacia Urtubey, de ser uno de los gobernadores peronistas que más se muestran con Macri, dijo que su mirada de trabajo "es la de generar un marco para que a la Argentina le vaya lo mejor posible. Y pongo el ejemplo de lo sucedido ayer (el miércoles) en el Congreso. Imagínese que hubiera pasado en la Argentina si no se aprobaba el presupuesto. Después de producido eso, vi cómo subió el ranking de acciones de empresas argentinas porque solamente se había sancionado esta ley en la Cámara de Diputados; entonces, más que estar cerca de Macri o no, me debería poner contento cómo a pesar de la crisis, empresas suben las acciones y mejoran su posición, porque si bajan, tienen que despedir gente. En definitiva, uno no le está haciendo favor a Macri, sino a la Argentina", reflexionó.