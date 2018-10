Fotos “Lo que pasó el fin de semana no puede volver a ocurrir”

El chileno Marcelo Díaz se mostró convencido de que Racing no dejará puntos en el camino el domingo ante San Lorenzo como ocurrió en la fecha anterior ante San Martín de Tucumán. "Sabemos que lo que pasó el fin semana no puede volver a ocurrir. El partido del domingo es trascendental, es muy importante para nosotros seguir en la punta y ganando", sostuvo el mediocampista en rueda de prensa. Marcelo Díaz fue muy autocrítico con el rendimiento de su equipo en Tucumán: "El resultado lo regalamos. Hicimos un partido muy malo y el domingo no nos puede volver a ocurrir lo negativo". "Estamos trabajando para cerrar mejor los partidos, pero lo que pasó en Tucumán no tiene nada que ver con lo que paso con Boca", señaló.