Fotos Coudet volvería a incluir a Centurión como titular

26/10/2018 -

Eduardo "Chacho" Coudet, entrenador de Racing, tendría pensado mantener a Ricardo Centurión como titular el domingo, cuando su equipo enfrente a San Lorenzo, en el Cilindro de Avellaneda. La "Academia" sumó ayer un nuevo entrenamiento de cara al clásico del domingo, que se jugará finalmente desde las 11. El "Chacho" incluiría nuevamente a Ricardo Centurión dentro de los titulares, debido a que es un jugador que puede romper el cerco defensivo del rival con su habilidad y velocidad. Por su parte, regresarían dos piezas clave del mediocampo de Racing: Marcelo Díaz (recuperado de una lesión) y Matías Zaracho (cumplió una fecha de suspensión). De esta manera, y en relación a la formación inicial que viene de perder el invicto ante San Martín en suelo tucumano, Coudet metería dos modificaciones. Afuera Nery Domínguez y Pol Fernández, adentro el chileno Díaz y Zaracho. Los once La probable formación de Racing está integrada por los siguientes jugadores: Javier García; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Lucas Orban, Eugenio Mena; Marcelo Díaz, Ricardo Centurión, Matías Zaracho, Augusto Solari; Jonathan Cristaldo y Lisandro López. De todos modos, Eugenio Mena no pudo trabajar a la par del grupo a causa de una molestia en su talón derecho. En el caso de que no llegue a recuperarse para el choque frente al Ciclón, en su lugar jugará Alexis Soto. El plantel se entrenó por la tarde en el terreno principal durante una hora y media. El entrenador diagramó su ensayo formal ante la Reserva. Los titulares ganaron 2 a 0, y uno de los goles los marcó Cristaldo. La práctica de hoy será por la mañana, cerrada y sin atención a la prensa.