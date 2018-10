Zárate celebró la ventaja, pero avisó que no está definido

26/10/2018 -

Mauro Zárate sigue celebrando el triunfo de Boca Juniors sobre Palmeiras por la ida de la semifinal de Copa Libertadores, pero advirtió que ahora el Xeneize deberá defender la ventaja "con uñas y dientes" en Brasil. "No está nada definido, pero es un lindo resultado y hay que ir allá a defenderlo con uñas y dientes", señaló el delantero en TyC Sports.





"Ya lo pasamos con Cruzeiro, que tenía más juego que Palmeiras. Palmeiras quizás es un equipo más duro, que mete más. La diferencia es muy buena y hay que defenderla", insistió.





Luego, imaginó cómo se puede llegar a dar el juego de vuelta. "Es un equipo que juega bien, pero creo que no se va a sentir cómodo teniendo que salir a buscar todo el partido. Ojalá que se pueda definir rápido para que la llave esté casi cerrada. Esperemos no sufrir", deseó.





Sobre el partido que hizo anteanoche, Zárate fue crítico. "La presión ya no la siento, pero me costó. Me costaba entrar en juego, encontrar los espacios para agarrar la pelota y girarme. Esta vez no pude hacer el partido que esperaba, que soñaba todos los días antes de este partido, pero hizo dos goles ‘Pipa’", recordó la actuación de la figura estelar del encuentro.





Es que Darío Benedetto "entró 20 minutos e hizo dos goles en una semifinal de Copa Libertadores", algo que no ocurre todos los días.





"Se sabe la clase de jugador que es. En cualquier momento se puede dar vuelta y clavar una bomba de 30 o 40 metros. El segundo gol es terrible. Por la frialdad que tuvo en una semifinal, en la Bombonera, con la gente atrás es terrible. Hay que tener huevos y frialdad para hacer el gol que hizo ‘Pipa’ ayer", destacó.