Continúa prófugo el policía que propinó una golpiza a su ex

26/10/2018 -

La Policía de La Banda y todas las dependencias se mantenían alerta anoche para proceder a la detención del oficial subinspector acusado de propinar salvaje golpiza a su ex pareja y a los hijos de ambos. Tal como lo publicó en su edición de ayer EL LIBERAL, el funcionario policial bandeño, identificado como Juan Carlos Jiménez (27) se presentó durante la tarde del miércoles en la casa de su ex pareja de apellido Pacheco (en el barrio Central Argentino 200 Viviendas), "furioso" porque ella se negaba a regresar con él. El acusado le propinó golpes de puño en el rostro y en la cabeza, agredió a los hijos de ambos de 3 y 1 año. No conforme con ello, extrajo su arma reglamentaria y habría amenazado a la joven. Posteriormente se dio a la fuga en su automóvil. El fiscal de turno en ese momento, Dr. Juan Alende había dispuesto su aprehensión, pero al no haber podido dar con su paradero, ayer solicitó la orden de detención al juez de Control y Garantías, medida que fue librada de inmediato, pero el agresor continuaba hasta anoche prófugo. Por otra parte, una comisión policial se presentó ayer en su domicilio del barrio Avenida, donde procedieron al secuestro de su arma reglamentaria. Ca b e re c o rd a r q u e existía cierto temor de que Jiménez intentara matarse. Si bien se secuestró su arma reglamentaria, se desconoce si cuenta con otra en su poder. El joven había amenazado a su ex diciéndole que si ella "no volvía con él", se iba a matar. Durante el incidente, el acusado también habría golpeado a la hermana de su ex pareja, cuando la joven intentó defenderla. El médico de Policía constató las lesiones en la denunciante, diagnosticándole 7 días de curaciones, al igual que a los menores.