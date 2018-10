Mirtha Legrand volvió a apuntar contra Esmeralda Mitre: "Me parece que no está bien, que no está muy centrada"

Fotos Mirtha le contestó a Esmeralda, quien la trató de "resentida".

26/10/2018 -

Tras la mediatización de la participación de Esmeralda Mitre en el Bailando por un sueño, la producción de Mirtha Legrand decidió invitarla a una de las emisiones de la diva, sin imaginar que ambas iban a protagonizar un tenso cruce al aire.

El mayor conflicto se vivió cuando Mirtha cansada de los comentarios de la hija del dueño del diario La Nación terminó callándola en vivo. "Qué difícil es hablar con vos, todo te cae mal. Sos una persona muy difícil", la criticó la conductora.

Después de escucharla a Esmeralda tratarla de "envidiosa y resentida", por el cruce que tuvieron en su programa, la diva de los almuerzos habló con el cronista de Los ángeles de la mañana y apuntó contra la exparticipante del Bailando: "Es muy extraña, es muy difícil hacer un reportaje con ella. Yo creo que lo mortificó mucho a Horacio Rodríguez Larreta, y se mete y habla. A lo mejor la corté un poco, puede ser, porque no dejaba hablar a nadie", explicó.

El cronista le recordó que Esmeralda Mitre comentó que se sintió censurada, y Mirtha aclaró: "No dejaba hablar a nadie, le habré dicho en algún momento: ‘Callate, dejá hablar al resto’. Yo no censuro a nadie".

Pero eso no fue todo, la "Chiqui" lanzó un comentario sin filtro;

"Yo ya la vi en el Bailando con un comportamiento extraño. Me parece que no está bien, que no está muy centrada. Ella dijo que se trataba hace más de 15 años".

Los dichos de Mirtha llegan después de escuchar a Esmeralda decir: "Me parece que fue muy resentida. Me trató mal, no saben lo mal que me sentó, no me dejó hablar. Me dijo que antes del Bailando yo no era conocida. ¿Para qué tiene que hacer esos comentarios la señora? Me pareció ordinaria y envidiosa", remarcó la actriz.