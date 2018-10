"Mi marido me viola hace 4 años delante de mi hija de 7 años"

Fotos ACUSACIÓN. Malena Herrera abogó por más días de detención del sujeto, a quien considera un peligro para toda la familia.

26/10/2018 -

La jueza de Género, Norma Morán, amplió la detención de un individuo, habituado a ultrajar sexualmente a su pareja en la misma habitación en que duerme su hija de 7 años.

"Amenazas, abuso sexual y exhibiciones obscenas" son los cargos enumerados por la doctora Malena Herrera, integrante del equipo de la fiscal Cecilia Gómez Castañeda.

Según declaró la víctima, hace 8 años que está junto al personaje y hace 4 "que me viola".

"Me siguió"

Sin eufemismos, relató que vino huyéndole de Buenos Aires, "pero igual me siguió hasta Santiago".

Ahondó que desde entonces, "abusa de mí con mi hija mirándonos. Me cansé de pedirle que no lo haga, pero no le importa. Hace lo que quiere".

En un día común, "se pasea desnudo por la casa y maltrata a mis dos hijos: a la de 7 años y al bebé. Sólo trata bien al mayor, de 8 años, precisó la mujer.

"Patoteada"

A los días amargos de la denunciante junto al sujeto, se le suma la agresión constante de su familia.

"Ellos vienen y me roban cosas y me quitan hasta la poca plata que tengo".

Debido al paquete de graves delitos, la Fiscalía solicitó Cámara Gesell ante la posibilidad de que las secuelas no sean privativas de la mujer.

Una corriente investigativa indagará en la nenita, ya que era víctima constante de castigos físicos, más 4 años de promiscuidad y presenciar la vejación de su madre.

Sin titubear, en la víspera la jueza extendió el encierro del preso y dio intervención a los expertos de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf).

A todas luces, la familia, en especial los niños, están amenazados por un cuadro tóxico y su madre imposibilitada de defenderse.

Ella ni siquiera logra proteger a sus pequeños y vulnerables hijos.