"Piri" Leguizamón: "Elpidio era travieso"

26/10/2018 -

"Piri" Leguizamón es el histórico bombisto de Las Sacha Guitarras Atamisqueñas. Ya lo fue, siempre junto con Elpidio Herrera, cuando integraba Los Coyuyos Atamisqueños.

"Con Elpidio, desde niño, cantábamos en la escuela. Él era muy travieso. Tocaba la guitarra y la armónica a la vez. Después, yo he aprendido a tocar el bombo. Ni sé como he aprendido a tocar el bombo..., y de pronto me he prendido a la música de Elpidio. Creo que con el correr del tiempo he ido mejorando y hoy, para mí, es una satisfacción muy grande integrar el conjunto de Las Sacha Guitarras desde los comienzos mismos del grupo. Antes estuvimos juntos en Los Coyuyos Atamisqueños. Eso ya hace muchísimos años. No somos tan viejos, pero eso fue hace años", dijo "Piri" a EL LIBERAL.

"Tengo una alegría enorme de continuar con él. Y seguiré hasta donde pueda. Estoy muy feliz de formar parte de este conjunto tan importante", remarcó "Piri".