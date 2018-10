Fotos Elpidio Herrera: "En Santiago hay jóvenes comprometidos con el folclore"

26/10/2018 -

Un nuevo disco, actuaciones en noviembre y en tiempos de festivales de enero y febrero de 2019 y la participación en el documental "El florecer de un bombisto", del cineasta Nicolás Stefanazzi, marcan el presente artístico fecundo de Elpidio Herrera y su formación musical Las Sacha Guitarras Atamisqueñas. En una transmisión en vivo desde la Redacción de EL LIBERAL, Elpidio, junto con su hijo Manolo, el bombisto "Piri" Leguizamón y el acompañamiento en guitarra de Juan Rocabado, no solamente habló del camino recorrido hace más de treinta años sino que interpretó los temas clásicos de su repertorio, entre ellos "La Tentación", y reveló el origen de esta chacarera que todo el mundo la canta y baila. ¿Cómo ves hoy al folclore? En este momento, en la pirámide, tenemos tenemos el punto más alto. Aquí en Santiago, veo a muchos jóvenes interesados y comprometidos con la cosa nuestra. Nunca se va a acabar. Bajará un poco, pero subirá siempre. ¿La fiesta que realizas en el patio de tu casa en Atamisqui contribuye a que el canto nativo esté en alza? Es el paisaje natural. La gente que vive ahí disfruta y la que nos visita descubren cosas. No hay inventos ni fantasías en todo esto. Es lo real. Los que no conocen la idiosincrasia nuestra, que es maravillosa, se interesan y después regresan. ¿Qué representa Atamisqui en tu obra? Atamisqui representa absolutamente todo en lo que haga. Yo soy un pedacito de lo que es Atamisqui. Ese universo grandote que me encierra y mantiene ahí se llama Atamisqui. Atamisqui es una tierra llena de misterios. ¿Cuánto misterio encierra tu tierra? Es el más grande misterio de amor por la vida. Es un pueblo que, a pesar de haber estado aislado por años, nunca ha decaído sino que sigue creciendo, sin riquezas pero sigue creciendo. El espíritu de Atamisqui es fundamental y es lo más grande para nosotros. Esto se demuestra a diario por lo que el pueblo no decae. Los analistas de tu obra musical destacan que siempre has reivindicado los sonidos del monte. Encerrar las cosas que te rodean debe ser el fruto de una gran influencia de ese ambiente en donde vivo. Por lo tanto, si cuesta un poco pero no debe ser tan difícil para quien quien siente y lo lleva adentro a toda esa manifestación natural que nos envuelve. ¿Por qué crees que tu música es aceptada? Por que es natural y no tiene influencias raras. Esa es nuestra misión: mantener lo natural desde la fuente más profunda para sacar lo que significa la raíz. Yo creo que es por eso, porque después se va un poco desfigurando la cosa y la gente compara con otras corrientes musicales. En cambio, en lo nuestro trata, por lo menos, de mantenerse purita, purita. Manolo continúa el legado que usted recibió de sus ancestros. ¿Cómo analiza este traspaso generacional que se da con un canto que trasciende? Como una cuestión bien natural y lógica, porque no hay otra intención en nuestra familia de que cada familia siga ese lineamiento marcado con respeto, con una consideración enorme por el otro y brindarle alegría, ser responsables y respetar el estado de ánimo del otro. Es también un gran compromiso, un compromiso de vida. En "Huañoj tacko", el nuevo disco de ustedes, está reflejado ese compromiso. Está bien plasmada en todas las composiciones de este este nuestro undécimo disco. Ya hemos lanzado tres temas como adelanto: "Amor seguro", "Mi pueblo" y "Huañoj tacko" que no solamente se lo lanzó en audio sino también con sus respectivos videoclip. En "Huañoj tacko" remarcamos una historia sucedida en Atamisqui. Muchos se preguntan si realmente existía lo que se narra en ese tema. "Dicen que dicen...". "Dicen que dicen", pero qué dice la gente de esa leyenda del árbol muerto que refiere el tema. Se crea una suerte de psicosis porque, justamente, es muy fuerte el efecto. Nuestro pueblo ha estado rodeado de misterios toda la vida y, de pronto, desenterrar uno de esos relatos provoca cierto escozor. De alguna manera, la gente guarda en sus recuerdos muy íntimamente todo esto, y que alguien le abra ese portal para decirles ‘miren, ¿se acuerdan de esto?’, empieza a trabajar la mente, retrocede y abre paso a distintas formas de luces que se encienden para clarificar un poco esos recuerdos o vividos o relatados por alguien. En el caso de Huañoj tacko, relatado por alguien. ¿Qué provocas cuándo abres ese portal y reaparece una historia que eriza la piel? Se le da más sentido a la vida. Se empieza a pensar que no solamente existimos aquí. Nuestro mensaje, en toda nuestra obra musical, es la entrega de uno y el conocimiento de alguien que quiere brindarse a los demás para disfrutar entre todos. Nosotros, nunca nos hemos sentido los artistas y el resto el público sino una rueda de amigos. Simplemente eso.