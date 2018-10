Elpidio defendió el quichua y reveló quién inspiró "La Tentación"

Fotos "Nuestra misión como artistas o como quichuahablante es defender esta lengua", enfatizó Elpidio durante un Facebook Live realizado en la Redacción de EL LIBERAL.

26/10/2018 -

El quichua está presente en la obra musical de Elpidio Herrera. Desde los albores de su carrera, con Los Coyuyos Atamisqueños, hasta su presente con Las Sacha Guitarras Atamisqueñas, el quichua santiagueño florece en la creación del artista a través de las composiciones de Felipe Corpos y Sixto Palavecino, tal como sucede en "Huañoj tacko".

¿Cómo se vive el quichua en Santiago del Estero y como lo toman los músicos para incorporarlo a su obra?

El quichua ha sufrido la influencia, yo digo moda, de afuera. Los chicos quieren hablar inglés porque todo está en inglés, pero también van descubriendo que para hablar un buen inglés o cualquier otro idioma es necesario el ejercicio fonético. Sabemos que hay otra forma de hablar, sabemos que hay otra forma de pensamiento. Entonces, a los que están interesados, muy interesados en aprender idiomas extranjeros que mejor que saber que también nosotros ya hablamos una lengua que no tiene nada que ver con la habitual que es el español. O sea, desde el vamos, estamos sabiendo de que existen otras lenguas. Me acuerdo cuando, en el secundario, nos enseñaban inglés los chicos se preguntaban si por qué se escribe así y se pronuncia así. Todo depende del habla, además del pensamiento. En Atamisqui, por ejemplo, se piensa en quichua y se habla en castellano. Uno va descubriendo que hay relaciones en la forma de hablar y que los sonidos que nosotros sacamos en quichua también existen en otros idiomas. Todavía sirve para muchas cosas nuestro conocimiento en quichua. Por suerte, el quichua no se ha muerto. Nuestra misión como artistas o como quichuahablante es defender esta lengua.

Quién inspiró "La Tentación"

¿Cómo nació La Tentación, la chacarera que todos la cantan y bailan?

Es una historia real. Cuando éramos chicos nosotros, vivíamos en un pueblo aislado del mundo, lugar al que, sin embargo, llegaba gente de otros lados para ofrecer su mercancía. La gente que venía del norte del país traía tabaco y ajo. Eran coyas. Se instalaban por varios días y vendían sus cosas. Y un día, uno de ellos desaparece. Curiosamente, desaparece a la mañana y lo encuentran en un lago flotando. La cosa rara era que un cuerpo muerto a la mañana no puede flotar en tan poco tiempo. Entonces, se crea un halo de misterio acerca del porqué ha muerto el coya en ese lago. Era un lago que nunca se secaba. Era el único sustento de agua para los animales. Estaba muy cerquita del pueblo. Entonces, la gente empezó a nombrarlo como el "Coya huaiuna". Es un lugar bastante misterioso de por sí. Si alguien no conocía el lugar exacto en dónde se encontraba ese ojo de agua no lo encontraban nunca. Y la gente empezó a especular sobre los motivos de la muerte del coya. Entonces, termina en una muerte misteriosa y pasa a llamarse el lugar el "Coya huaiuna". Recordando toda esa historia, de alguna manera vivida, ha nacido la chacarera "La Tentación". Según el relato de la gente, el coya ha sido tentado o ha ido más allá de donde debía.