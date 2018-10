En diciembre llega "Huañoj tacko", el CD grabado en el estudio de Nebbia

26/10/2018 -

El nuevo disco de Elpidio Herrera y Las Sacha Guitarras Atamisqueñas, "Huañoj tacko", reafirmó el vínculo laboral y de amistad con Félix Francisco Nebbia Corbacho (Litto Nebbia).

Es que a través de "Melopea", el sello discográfico del rosarino, pudo pudo grabarse "Huañoj tacko", que saldrá a la venta en diciembre próximo. "Con ‘Huañoj tacko’ va a ser el cuarto disco que editamos en Melopea. Es un honor volver a trabajar con un profesional como Litto", remarcó Manolo en su entrevista con EL LIBERAL. El primero fue "A buen entendedor", luego "Con acento provinciano", más tarde "Por nuestra patria" y "Polcas atamisqueñas". Manolo contó cómo llegó a Nebbia. "Él me dió su mail. Le contesto que jamás había pensado que podía acceder a él. Nebbia me respondió que en la vida tenemos que estar preparados para todo. Luego, con Nebbia, hace tiempo ya, nos habíamos encontrado en Santiago y me dijo que podíamos trabajar juntos. Y de esta manera fuimos fortaleciendo nuestros vínculos", indicó. "Huañoj tacko" tiene 12 temas. Algunos son cantados en colaboración de Orlando Baigorrí, Humberto Eljall, Aldo Barraza, Víctor Lami (en una chacarera de Felipe Corpos y Sixto Palavecino).