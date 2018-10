Sorprendentes imágenes de un bosque que 'respira' en Canadá

Hoy 14:29 -

Un sorprendente video que se viralizó en las redes sociales muestra el momento en que el suelo de un área boscosa en Quebec (Canadá) se abulta y regresa a su forma normal de forma repetida, dando la impresión de que un pulmón inhalaba y exhalaba debajo del suelo.

Pese a que las imágenes pueden parecer salidas de una película de ciencia ficción, expertos las han identificado como un fenómeno natural comprensible, dadas las condiciones meteorológicas del sitio durante la captura del video.

"Cuando miras los árboles al fondo, está claro que los vientos eran muy fuertes", señala Mark Sirois, dueño de un portal canadiense de pronósticos climáticos. Sirois observa que el suelo del bosque parece estar cubierto de musgo, lo que deja gran parte del sistema de raíces de los árboles más jóvenes alojados en un terreno poco compacto.

Esto, en conjunto con las lluvias, disminuye la cohesión de esas raíces a la tierra, según indica el arbolista Mark Vanderwouw. "El viento está tratando de 'empujar' a los árboles y, a medida que la fuerza se transfiere a las raíces, el suelo comienza a 'levantarse'", explicó el experto a The Weather Network, afirmando que si los vientos son suficientemente fuertes podrían derribar los árboles.

The ground looks like it's breathing in this Quebec forest. pic.twitter.com/AeETAYJOdN