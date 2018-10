Insólito: Un bebé le creció un terrorifico colmillo que sorprendió a todos

Hoy 15:47 -

Tara O'Byrne, una mujer residente en la ciudad irlandesa de Drogheda, descubrió con preocupación que a su bebé de 11 semanas de edad le había salido un colmillo durante la noche, informó The Sun.

"Fui a verlo a las 7 de la mañana. Por lo general le pongo el chupete y se queda dormido durante una hora, pero siguió llorando", comentó la madre.

O'Byrne se preparaba para darle de comer a pequeño Oscar cuando encontró el diente en su boca. Al verlo, la madre lo llevó a un hospital local. Sin embargo, en vez de tratar a Oscar, los médicos se pusieron a debatir si verdaderamente era un diente o no, así que lo llevó a otro hospital, donde el colmillo le fue extraído.

"Conseguimos una cita y lo trajimos. Tenía que abrazarlo y sostener sus brazos mientras [la dentista] sacaba el diente", compartió la mujer, que decidió guardar el colmillo para mostrárselo a su hijo cuando sea más grande.

Tara O'Byrne, una mujer residente en la ciudad irlandesa de Drogheda, descubrió con preocupación que a su bebé de 11 semanas de edad le había salido un colmillo durante la noche, informó The Sun.



"Fui a verlo a las 7 de la mañana. Por lo general le pongo el chupete y se queda dormido durante una hora, pero siguió llorando", comentó la madre.



O'Byrne se preparaba para darle de comer a pequeño Oscar cuando encontró el diente en su boca. Al verlo, la madre lo llevó a un hospital local. Sin embargo, en vez de tratar a Oscar, los médicos se pusieron a debatir si verdaderamente era un diente o no, así que lo llevó a otro hospital, donde el colmillo le fue extraído.



"Conseguimos una cita y lo trajimos. Tenía que abrazarlo y sostener sus brazos mientras que la dentista le sacaba el diente", compartió la mujer, que decidió guardar el colmillo para mostrárselo a su hijo cuando sea más grande.

Parents and doctors shocked after 11-week old baby grows 'fang tooth' overnight.https://t.co/pXDqD8z3iq pic.twitter.com/D1hs0uzOfo