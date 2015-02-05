CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de octubre de 2018

A LAS 22.15 PH PODEMOS HABLAR.

27/10/2018 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSON (CONTINUACIÓN)

12.00 MORFI KIDS

13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR (CONTINUACIÓN)

15.30 PORTAL UNSE

16.00 FINDE EN NICK

18.45 CINE. MINICAMPEONES

20.15 CINE. LA JOYA DE LA FAMILIA

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.30 CHICAS DE VIAJE

01.15 CIERRE DE TRANSMISION


AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.50 SECRETOS VERDADEROS

22.15 LO MEJOR DE POLÉMICA EN EL BAR

23.00 MODO SELFIE

 

TV PÚBLICA

14.00 JUVENTUD ACUMULADA

15.00 OTRA TRAMA

16.00 LOS 7 LOCOS

17.00 ENCUENTRO

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

19.00 BIBLIÓMANOS

20.00 LA MARCA ORIGINAL: ARTE ARGENTINO

 

CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

14.00 CON AMIGOS ASÍ

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

22.00 LAURA

 

EL TRECE

09.00 PIÑÓN EN FAMILIA

09.15 EL GARAGE

11.30 CINE 13

20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO


CANAL14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONIA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 SÁBADO SAGRADO

21.30 RECORDANDO

23.00 IRONSPORT

 

CANAL4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CON ELISA RAMOS

23.00 SIN PROTOCOLO

23.30 40 GRADOS TV


PELÍCULAS

CINEMAX

06.11 SOPHIE

08.10 BILLY MADISON

09.53 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL

FÉNIX

12.37 MI ENCUENTRO CONMIGO

14.35 LOS ÁNGELES DE CHARLIE

16.24 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO

AGUAS MISTERIOSAS

18.57 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL

FÉNIX

21.41 DESCONOCIDO

TCM

09.14 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.54 LA NIÑERA

11.42 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.31 BEETHOVEN 2

14.18 BRIDGET JONES 2. AL BORDE DE LA

RAZÓN

16.19 DETECTIVE POR ERROR

17.53 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO

20.00 DAÑO COLATERAL

22.00 ARMA MORTAL 3

TNT

06.00 RODENCIA Y EL DIENTE DE LA

PRINCESA

07.29 GHOST RIDER. EL VENGADOR

FANTASMA

09.25 STEP UP 3D

11.25 OZ. EL PODEROSO

13.47 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS

MARAVILLAS

15.39 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS

DEL TIEMPO

17.47 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO

19.47 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE

CHOCOLATE

22.00 ROBIN HOOD

00.41 CONSTANTINE

SPACE

06.00 ATRACO EN 7 MINUTOS

07.55 INSPECTOR GADGET

09.26 SUPERAGENTE 86

11.30 SOY ESPÍA

13.25 DOS INÚTILES EN PATRULLA

15.25 PÁNICO EN EL TÚNEL

17.34 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN

20.18 VENGANZA EN LA PRISIÓN

22.00 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO

2

00.02 LÍBRANOS DEL MAL

CINECANAL

11.15 ALVIN Y LAS ARDILLAS

12.57 LA INCREÍBLE VIDA DE WALTER MITTY

15.02 LOCAS VACACIONES SOBRE RUEDAS

16.55 ¡ESTO ES GUERRA!

18.40 MI NOVIA POLLY

20.17 LA ERA DE HIELO 3

22.00 KUNG FU PANDA 3

23.35 DÚPLEX

SONY

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 SEMIFINAL 1

10.30 SEMIFINAL 2

12.30 COMER, REZAR, AMAR

15.00 PALABRAS Y COLORES

17.30 LAS VUELTAS DE LA VIDA

20.00 COMER, REZAR, AMAR

22.45 QUERIDO JOHN


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 386)

+EL SÁBADO 27, A LAS 21, EN EL

CICLO FOGÓN & TERTULIA, LA

CARANCHADA PRESENTARÁ SU

DISCO “ÁBRETE CORAZÓN”. EL

SHOW DE APERTURA ESTARÁ A

CARGO DE LA USHUTA GASTADA.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+SÁBADO 27, A LAS 23,

SE PRESENTARÁ “PATA´ I

CHANCHO”, DESDE TUCUMÁN.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+SÁBADO 27, LA PEÑA

BRASERA, A PARTIR DE LAS

22, CON DELESTERO, LUCAS

CÁCERES, DÚO TURAYQUI,

MIGUI CÁCERES, CÓNDOR

LÓPEZ, NACIDOS DEL TIEMPO,

PABLO ARAUJO Y GABI

FERREYRA Y RAÚL COLLADO.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

* DOMINGO 28, A LAS 19.30, SE

PRESENTARÁ EMILIO “CHUNI”

CARDOZO, JÉSSICA PAIVA Y EL

GRUPO VOCAL KAUSAY.

* EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS

21, EL GRUPO TEATREANDO

REPONDRÁ LA OBRA TEATRAL

“DESDE EL JARDÍN DE SARA”,

CON MARÍA ROSA CIANFERONI Y

GUSTAVO INFANTE.


CINES

SUNSTAR

ALFA (3D)

THRILLER, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

27/10 - 28/10- 14:10 (Cast) 16:15

(Cast) 18:20 (Cast)

ALFA (2D)

THRILLER, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

27/10- 20:30 (Subt) 22:40 (Subt)

00:45 (Subt)

HALLOWEEN (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

27/10 - 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

19:30 (Subt) 22:00 (Subt) 00:30

(Subt)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

27/10 - 28/10- 14:20 (Cast) 16:20

(Cast)

ESCALOFRÍOS 2 (2D)

COMEDIA (ATP)

HASTA EL 31/10 18:15 (Cast)

UN PEQUEÑO FAVOR (2D)

THILLER , POLICIAL (+13 AÑOS)

27/10- 20:10 (cast ) 22:30 (Subt)

00:50 (subt)

NACE UNA ESTRELLA (2D)

DRAMA, MUSICAL (+13 AÑOS)

27/10 - 28/10- 14:15 (Cast) 17:00

(Cast)

VENOM (2D)

COMIC ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

27/10 19:45 (Cast) 22:10 (Subt) 00:25

(Subt)

CHISTOPHER ROBIN (2D)

INFANTIL (ATP)

27/10 - 28/10- 15:00 (Cast) 17:20

(Cast)

EL POTRO (2D)

DRAMA , BIOGRAFIA (+ 16 AÑOS)

27/10- 19:40 (Cast) 22:20 (Cast)

00:45 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

ALFA APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20

HALLOWEEN APTA 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 17:50 - 20:10 - 22:30

SUBTITULADO 22:30 (SOLO JUEVES)

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 17:30

EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS

CON RESERVA

CASTELLANO 2D 22:40

VENOM 2D APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:50 - 22:20

SUBTITULADA 2D 22:20 - (SOLO EL

JUEVES)

ANTICIPADAS EN VENTA

BOHEMIAN RHAPSODY ESTRENO

01-11-2018

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:50

SUBTITULADA 2D 22:50 - (SOLO EL

JUEVES)

 
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