CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de octubre de 2018
A LAS 22.15 PH PODEMOS HABLAR.
Por El Liberal
27/10/2018 -
CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSON (CONTINUACIÓN)
12.00 MORFI KIDS
13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR (CONTINUACIÓN)
15.30 PORTAL UNSE
16.00 FINDE EN NICK
18.45 CINE. MINICAMPEONES
20.15 CINE. LA JOYA DE LA FAMILIA
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
00.30 CHICAS DE VIAJE
01.15 CIERRE DE TRANSMISION
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.50 SECRETOS VERDADEROS
22.15 LO MEJOR DE POLÉMICA EN EL BAR
23.00 MODO SELFIE
TV PÚBLICA
14.00 JUVENTUD ACUMULADA
15.00 OTRA TRAMA
16.00 LOS 7 LOCOS
17.00 ENCUENTRO
18.00 AMBIENTE Y MEDIO
19.00 BIBLIÓMANOS
20.00 LA MARCA ORIGINAL: ARTE ARGENTINO
CANAL 9
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 EL CHAVO
14.00 CON AMIGOS ASÍ
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
22.00 LAURA
EL TRECE
09.00 PIÑÓN EN FAMILIA
09.15 EL GARAGE
11.30 CINE 13
20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 RESTO DEL MUNDO
CANAL14
11.30 FANÁTICAS
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 CULTURAR TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONIA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 SÁBADO SAGRADO
21.30 RECORDANDO
23.00 IRONSPORT
CANAL4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR, CON ELISA RAMOS
23.00 SIN PROTOCOLO
23.30 40 GRADOS TV
PELÍCULAS
CINEMAX
06.11 SOPHIE
08.10 BILLY MADISON
09.53 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL
FÉNIX
12.37 MI ENCUENTRO CONMIGO
14.35 LOS ÁNGELES DE CHARLIE
16.24 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO
AGUAS MISTERIOSAS
18.57 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL
FÉNIX
21.41 DESCONOCIDO
TCM
09.14 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.54 LA NIÑERA
11.42 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.31 BEETHOVEN 2
14.18 BRIDGET JONES 2. AL BORDE DE LA
RAZÓN
16.19 DETECTIVE POR ERROR
17.53 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO
20.00 DAÑO COLATERAL
22.00 ARMA MORTAL 3
TNT
06.00 RODENCIA Y EL DIENTE DE LA
PRINCESA
07.29 GHOST RIDER. EL VENGADOR
FANTASMA
09.25 STEP UP 3D
11.25 OZ. EL PODEROSO
13.47 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS
MARAVILLAS
15.39 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS
DEL TIEMPO
17.47 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO
19.47 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE
CHOCOLATE
22.00 ROBIN HOOD
00.41 CONSTANTINE
SPACE
06.00 ATRACO EN 7 MINUTOS
07.55 INSPECTOR GADGET
09.26 SUPERAGENTE 86
11.30 SOY ESPÍA
13.25 DOS INÚTILES EN PATRULLA
15.25 PÁNICO EN EL TÚNEL
17.34 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN
20.18 VENGANZA EN LA PRISIÓN
22.00 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO
2
00.02 LÍBRANOS DEL MAL
CINECANAL
11.15 ALVIN Y LAS ARDILLAS
12.57 LA INCREÍBLE VIDA DE WALTER MITTY
15.02 LOCAS VACACIONES SOBRE RUEDAS
16.55 ¡ESTO ES GUERRA!
18.40 MI NOVIA POLLY
20.17 LA ERA DE HIELO 3
22.00 KUNG FU PANDA 3
23.35 DÚPLEX
SONY
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 SEMIFINAL 1
10.30 SEMIFINAL 2
12.30 COMER, REZAR, AMAR
15.00 PALABRAS Y COLORES
17.30 LAS VUELTAS DE LA VIDA
20.00 COMER, REZAR, AMAR
22.45 QUERIDO JOHN
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 386)
+EL SÁBADO 27, A LAS 21, EN EL
CICLO FOGÓN & TERTULIA, LA
CARANCHADA PRESENTARÁ SU
DISCO “ÁBRETE CORAZÓN”. EL
SHOW DE APERTURA ESTARÁ A
CARGO DE LA USHUTA GASTADA.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+SÁBADO 27, A LAS 23,
SE PRESENTARÁ “PATA´ I
CHANCHO”, DESDE TUCUMÁN.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+SÁBADO 27, LA PEÑA
BRASERA, A PARTIR DE LAS
22, CON DELESTERO, LUCAS
CÁCERES, DÚO TURAYQUI,
MIGUI CÁCERES, CÓNDOR
LÓPEZ, NACIDOS DEL TIEMPO,
PABLO ARAUJO Y GABI
FERREYRA Y RAÚL COLLADO.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
* DOMINGO 28, A LAS 19.30, SE
PRESENTARÁ EMILIO “CHUNI”
CARDOZO, JÉSSICA PAIVA Y EL
GRUPO VOCAL KAUSAY.
* EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS
21, EL GRUPO TEATREANDO
REPONDRÁ LA OBRA TEATRAL
“DESDE EL JARDÍN DE SARA”,
CON MARÍA ROSA CIANFERONI Y
GUSTAVO INFANTE.
CINES
SUNSTAR
ALFA (3D)
THRILLER, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
27/10 - 28/10- 14:10 (Cast) 16:15
(Cast) 18:20 (Cast)
ALFA (2D)
THRILLER, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
27/10- 20:30 (Subt) 22:40 (Subt)
00:45 (Subt)
HALLOWEEN (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
27/10 - 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
19:30 (Subt) 22:00 (Subt) 00:30
(Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
27/10 - 28/10- 14:20 (Cast) 16:20
(Cast)
ESCALOFRÍOS 2 (2D)
COMEDIA (ATP)
HASTA EL 31/10 18:15 (Cast)
UN PEQUEÑO FAVOR (2D)
THILLER , POLICIAL (+13 AÑOS)
27/10- 20:10 (cast ) 22:30 (Subt)
00:50 (subt)
NACE UNA ESTRELLA (2D)
DRAMA, MUSICAL (+13 AÑOS)
27/10 - 28/10- 14:15 (Cast) 17:00
(Cast)
VENOM (2D)
COMIC ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
27/10 19:45 (Cast) 22:10 (Subt) 00:25
(Subt)
CHISTOPHER ROBIN (2D)
INFANTIL (ATP)
27/10 - 28/10- 15:00 (Cast) 17:20
(Cast)
EL POTRO (2D)
DRAMA , BIOGRAFIA (+ 16 AÑOS)
27/10- 19:40 (Cast) 22:20 (Cast)
00:45 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ALFA APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20
HALLOWEEN APTA 16 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 17:50 - 20:10 - 22:30
SUBTITULADO 22:30 (SOLO JUEVES)
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 17:30
EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS
CON RESERVA
CASTELLANO 2D 22:40
VENOM 2D APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:50 - 22:20
SUBTITULADA 2D 22:20 - (SOLO EL
JUEVES)
ANTICIPADAS EN VENTA
BOHEMIAN RHAPSODY ESTRENO
01-11-2018
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:50
SUBTITULADA 2D 22:50 - (SOLO EL
JUEVES)