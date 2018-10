Mirta Tundis: "El gobierno acomodó un presupuesto a la altura del FMI"

Fotos CHARLA. Tundis estuvo junto al intendente Pablo Mirolo, las diputadas Morales y Larcher y el secretario Nediani.

27/10/2018 -

La diputada nacional del Frente Renovador, Mirta Tundis, visitó la ciudad de La Banda, donde mantuvo reuniones con jubilados y referentes de distintos sectores, y puso de manifiesto su preocupación por la situación económica del país y las medidas que adoptó el gobierno de Macri, a quien responsabilizó por "agrandar la grieta que divide a los argentinos".

Participaron de la charla, el intendente Pablo Mirolo; la diputada nacional por Santiago del Estero, Mariana Morales; la diputada provincial Verónica Larcher; el secretario de Gobierno de La Banda, Roger Nediani, concejales bandeños y asociaciones de adultos mayores.

Tundis dijo haberse reunido ayer con "jubilados docentes santiagueños, quienes están preocupados por la situación y los cambios en las leyes especiales, porque su gran problema es la plata que no les alcanza, por este presupuesto que fue votado y que tiene media sanción, que seguramente va a liquidar a todos los trabajadores. El año próximo habrá un ajuste terrible a la hora de pagar el transporte o comprar alimentos y medicamentos", dijo.

Presupuesto y FMI

Con respecto al debate del presupuesto en el Congreso, la diputada nacional dijo: "El año 2019 será muy duro, porque el gobierno acomodó un presupuesto a la altura del Fondo Monetario Internacional, sin importarle el derecho de la gente que tendrá la oportunidad de cambiar este tipo de gobierno que no tiene una propuesta económica para nadie".

"No es el cambio que elegimos y creo que el año próximo al principio este gobierno intentará no enfrentarse con la gente, pero el enfrentamiento va a ser económico. Solamente le digo que tomen en cuenta lo que hizo en la elección anterior, cuando una semana antes de las elecciones dijo: ‘Los jubilados que se queden tranquilos porque no habrá reforma previsional’. Pero al día siguiente de su elección anunció en su presentación la reforma previsional. Lo mismo pasará el año próximo. Si este gobierno gana otra vez, lo primero que anunciará será la reforma previsional, laboral y educativa", resaltó la legisladora.

Posición de Massa

En cuanto a la posible candidatura a presidente de Sergio Massa de cara al 2019, Mirta Tundis señaló: "Sergio Massa está muy preocupado por la situación económica del país. No está para hablar de candidaturas. En este momento está hablando con todos los sectores que quieren sacar al país adelante. De hecho, fuimos invitados la semana pasada por los socialistas para analizar esta situación pero él ya lo dijo: Si es necesario que él dé un paso al costado para que el país vaya hacia adelante y así poder juntar a todos los espacios políticos que deseen realmente sacar a flote a la Argentina, él dará ese paso al costado".