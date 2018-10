Menores intentaron violar a nene de 6 años

27/10/2018 -

Dos menores de 9 y 13 años intentaron abusar sexualmente de otro, de 6, mientras veían televisión en la casa de una familia amiga.

Según declaró la mamá de la víctima en la Comisaría 4ª del Menor y la Mujer, su hijo le confió que cuando veía TV llegaron los chicos, a quienes conoce del barrio. Le preguntaron si quería tener sexo con ellos.

Como les dijo no, intentaron sacarle el pantalón, pero el pequeño se resistió. Luego, comenzaron a manosearlo y le cerraron el paso en la casa, para que no huyera. El chiquito señaló a su madre que no es la primera vez que lo atacan y que habitúan bajarse los pantalones y mofarse sujetándose los genitales.

Preocupada, la denunciante fue a la casa del menor de 13 años y su madre se enojó con ella. Le advirtió que tomaría represalias. La otra mujer se disculpó e indicó que haga lo que cree correcto, ya que la comprende.

La fiscal Cecilia Rímini pidió psicólogos para los acusados.