Pablo Vegetti le dio el triunfo a Instituto sobre Temperley

27/10/2018 -

Gracias a un gol que Pablo Vegetti convirtió siete minutos antes del final del partido, Instituto de Córdoba logró un importantísimo triunfo como visitante por 1-0 ante un Temperley que no pudo prolongar su buena racha desde la asunción de Cristian Aldirico, en la apertura de la octava fecha de la B Nacional. Fue oportuna la conquista de la "Gloria", porque en el marco de un partido cerrado, convertir a tan poco del final suele perjudicar al equipo que queda en desventaja. Y no es que Temperley no buscó el empate después del cachetazo de derecha del goleador de Instituto, sino que la escasez de minutos que le quedaron para alcanzarlo, sumada a la falta de puntería que mostró durante todo el partido, dinamitaron sus esperanzas.