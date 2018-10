Sarmiento recibirá a Dálmine, en busca de la punta

27/10/2018 -

Sarmiento de Junín, segundo a un punto del líder e invicto Nueva Chicago, intentará quedar como puntero, aunque con dos partidos más jugados, cuando reciba hoy a Villa Dálmine en uno de los tres encuentros que le darán continuidad a la octava fecha de la B Nacional.

El cotejo se jugará desde las 18 en el estadio Eva Perón, en Junín, en tanto que a las 15 lo harán Brown de Adrogué como local ante Gimnasia de Mendoza y a las 16 Ferro Carril Oeste ante Platense, en Caballito.

Sarmiento, con Iván Delfino como entrenador, se hace muy fuerte en Junín en donde suma nueve partidos invicto y además acumula tres triunfos seguidos, con Niiolás Orsini como uno de los goleadores con cinco tantos. Dálmine (9 unidades), con el DT Felipe De la Riva, inició el torneo con dos triunfos seguidos, pero la realidad hoy es otra y son cinco las fechas sin ganar. Ferro (10) no puede darse el lujo de no ser protagonista de este torneo y necesita ganar ante Platense (7), que volvió a la categoría y ya está sufriendo con el promedio debido a que hace cuatro compromiso que no vence.

Finalmente, en Adrogué, Brown (10) jugará ante Gimnasia (11), dos equipos que no están muy lejos de la punta y que con una victoria pueden ilusionarse.