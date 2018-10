Claudio Acosta vive "momentos de gracia"

27/10/2018 -

A los 15 años una mujer de la parroquia La Piedad, "Tina", del barrio Sarmiento, compró una guitarra y se la prestó a Claudio Acosta para que aprendiera a tocar, con la intención de que los acompañara con música y canciones durante las reuniones del grupo de oración.

Después, a los 17, sintió que sus piernas temblaban cuando el telón del escenario de la plaza Próspero Molina se abría para darle paso a su grupo "Huaucke", con el que había ganado el PreCosquín. Sentía que estaba tocando el cielo con las manos.

A los 18, fue su abuela, la que vivía en Buenos Aires, quien le regaló su primera guitarra, la de él, "la propia".

Han pasado muchos años desde aquellos quince, pero según reveló en una charla con EL LIBERAL, sigue sintiendo la misma pasión por la música y un profundo orgullo de ser santiagueño, lo que acaba de resumir en su último disco "Herencia y rezabaile", con el que está abriéndose camino dentro de la Argentina y fuera de ella.

Para Claudio Acosta, todos esos hechos que han marcando su vida tienen el significado de "momentos de gracia" que lo empujan a darle forma a su talento para la música con letras y sonidos que pintan lo que ve, siente y vive.

"Sé que hay una misión detrás de un don, y para mí es un don el hecho de poder cantar, o de traducir en letra y música lo que pienso, siento y veo. Yo he definido lo que hago como música testimonial, porque es dar testimonio de lo que uno ve a su alrededor. La verdad es que son momentos de gracia que marcaron mi vida, y que lo siguen haciendo", comentó.

¿Qué te animó a plasmar esa suerte de "enganchado" de 7 mitades de chacareras en un rezabaile?

La elección de las chacareras se ha ido dando a lo largo de un par de años, pero la idea nació en un viaje que hicimos a un evento en Montero, Córdoba. Uno de los bailarines de la academia encargada de preparar el show había fallecido esa semana. Había un clima triste, pero no querían dejar de hacer el encuentro, incluso la familia de ese bailarín iba a estar en el homenaje. Me pareció que no podíamos solo ir y cantar.

Entonces, durante las horas de viaje iba pensado qué hacer para formar parte de ese sentimiento que estaba reinando en el grupo que organizaba la peña y se me ocurrió proponerle a toda la gente que había ido, salir a bailar siete chacareras completas. Fueron 20 minutos de una experiencia muy fervorosa, donde había lágrimas de emoción, llanto y algo muy enérgico. Fue impactante para ellos y para nosotros.

¿Fue entonces cuando se te ocurrió llevar esa idea a tu disco?

Ahí empezó esta idea que no es propia, porque las telesiadas forman parte de las fiestas populares de nuestro interior desde siempre. Lo particular es que no se dan fácilmente en otras culturas de Latinoamérica, lo que se ha dado con las telesiadas, con los velorios de los angelitos es tan propio y tan nuestro que cuando hemos ido desarrollando la idea hemos tocado muchas chacareras hasta encontrar la hilación perfecta en el contenido, las letras y lo musical también. Son partes de 7 chacareras, en una sola propuesta (La Telesita, Cuando muere el angelito, Fiesta churita, Chacarera del atardecer, Guitarra de Salavina, La Vieja y Tradiciones Santiagueñas).

¿De qué habla esa elección de chacareras?

Habla del misterio del ser santiagueño, de nuestras fiestas tradicionales, de nuestra gente, de nuestras leyendas, de lo misterioso que es el monte para el santiagueño, y para el que viene y se encuentra con eso que lo hace volver siempre, que no se puede explicar en palabras, pero que se siente.

¿Qué es eso que hace volver a los que visitan la provincia?

Yo creo que ese misterio tiene relación con el amor que sentimos por nuestro lugar, y que se traduce en canciones. Este rezabaile tiene eso, transmitir nuestras costumbres, la humildad de nuestra gente y la pasión por la alegría, a pesar del paisaje, del calor, a pesar de todo, nuestro pueblo sigue sosteniendo una alegría particular que es real. Y la magia es necesaria para la vida misma. Por eso creo, que muchos eligen venir a Santiago del Estero para contagiarse de esa alegría que flota en nuestras fiestas. Vienen buscando un poco de esa emoción que se traduce en danzas, palmas, sonrisas, carcajadas.

Como el mismo Claudio lo dice, este tiempo, es un tiempo de hacer caminar su disco "Herencia y rezabaile" con el que fue a México, junto con el Ballet Folclórico de La Banda, y al resto de la delegación argentina, que estuvo integrada por representantes de la región del Litoral, Norte, Centro y un grupo de tango.

"Es un tiempo de andar, de regar chacareras y nuestra intención es de compartir nuestra santiagueñidad. Llevamos siempre el orgullo de ser santiagueño. ¿Nos enorgullece nuestro paisaje agreste?, ¿los 50 grados del verano? ¿nuestras salinas? Si. Uno es del lugar donde ha nacido, es lo que ama, es lo que le ha entrado por los ojos, los aromas, los colores, la tonada, los sabores, lo que uno lleva adentro de su corazón.