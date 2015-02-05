CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de octubre de 2018
A LAS 00.15 PASADO DE COPAS, DRUNK HISTORY.
Por El Liberal
28/10/2018 -
CANAL 7
08.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
17.00 LOS SIMPSONS
17.45 CINE. AUSTRALIA
19.15 CINE. ¿CÓMO SABER SI ES AMOR?
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. ¿CÓMO SABER SI ES AMOR? (CONTINUACIÓN)
21.45 OPINIÓN DEPORTIVA
22.45 FAMILIAS FRENTE A FRENTE, DESAFÍO EN LA COCINA
00.15 PASADO DE COPAS, DRUNK HISTORY
01.00 CHICAS DE VIAJE
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MAURO, LA PURA VERDAD
15.00 SECRETOS VERDADEROS
16.30 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 INFAMA RECARGADO
20.30 LA CORNISA
22.00 DEBO DECIR
TV PÚBLICA
11.00 AUTOMOVILISMO
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 UN TERCIO
18.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA
19.00 FAROS, LA LUZ DE LA CIVILIZACIÓN
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 TRIBUNA CALIENTE
15.30 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
10.00 CARBURANDO
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
22.00 PPT
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 BÁSQUET FEMENINO: ALTE. BROWN VS. HUAICO HONDO
18.30 DE A DOS
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 DALE FERRO
20.00 MORENA TV
21.00 EL PODIO
22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. LIBERTAD - Vivo
00.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
CANAL4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
CINEMAX
06.08 HANCOCK
07.51 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO
09.56 SPIDER-MAN
12.18 EL PLANETA DEL TESORO
14.05 PADDINGTON
15.51 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO
17.55 SPIDER-MAN
20.17 HANCOCK
22.00 NOCHE DE MIEDO
23.57 HISTORIAS CRUZADAS
TCM
08.04 LA NIÑERA
08.29 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.18 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.07 LA NIÑERA
10.57 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO
13.01 SUPERMAN 2. DONNER CUT
15.25 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE
17.54 MÁXIMO RIESGO
19.48 ARMA MORTAL 3
22.00 TANGO Y CASH
23.53 ORO Y CENIZAS
TNT
06.00 OZ. EL PODEROSO
08.08 EL REY ESCORPIÓN. EL NACIMIENTO
DEL GUERRERO
10.07 TOY STORY
11.35 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO
13.59 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
16.04 ROBIN HOOD
18.48 LA PROPUESTA
21.00 EL SECRETO DE SELENA
22.00 MALÉFICA
23.52 QUIERO MATAR A MI JEFE 2
01.47 LA NOCHE DE LA EXPIACIÓN
SPACE
06.53 SENNA
08.52 SOY ESPÍA
10.42 PÁNICO EN EL TÚNEL
12.51 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
14.31 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA
16.23 VENGANZA EN LA PRISIÓN
18.05 FURIA DE TITANES
20.01 FURIA DE TITANES 2
22.00 LÍBRANOS DEL MAL
23.56 EL CONJURO
02.02 EL VELO
03.33 EL ATAQUE DE LAS ZOMBIES
CINECANAL
11.02 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
12.42 LOS PEQUEÑOS FOCKERS
14.30 UN ZOOLÓGICO EN CASA
16.50 KUNG FU PANDA 3
18.25 NOCHE EN EL MUSEO.
EL SECRETO DEL FARAÓN
20.10 ESPEJITO, ESPEJITO
22.00 TODO, TODO
23.42 LOS HOMBRES QUE NO
AMABAN A LAS MUJERES
02.35 LAS VOCES
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 FINAL
10.30 SÍGUEME EL ROLLO
13.00 PALABRAS Y COLORES
15.30 SON COMO NIÑOS
17.30 EL MAESTRO LUCHADOR
19.30 QUERIDO JOHN
21.30 SÍGUEME EL ROLLO
A DÓNDE IR
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
* DOMINGO 28, A LAS 19.30, SE
PRESENTARÁ EMILIO “CHUNI”
CARDOZO, JÉSSICA PAIVA Y EL
GRUPO VOCAL KAUSAY.
*EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS
21, EL GRUPO TEATREANDO
REPONDRÁ LA OBRA TEATRAL
“DESDE EL JARDÍN DE SARA”,
CON MARÍA ROSA CIANFERONI Y
GUSTAVO INFANTE.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
*DOMINGO 28, A LAS 21, SE
PRESENTARÁ DÚO VISLUMBRE
CON ERNESTO GUEVARA Y
SANTIAGO SUÁREZ.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*VIERNES 2 DE NOVIEMBRE,
A PARTIR DE LAS 23, LA
PEÑA DE MOSOJ ÑAUPA
CON LAS SACHAGUITARRAS
ATAMISQUEÑAS, LOS MISMOS
DE SIEMPRE, KARLOS ROLDÁN,
“TANQUE” ROJAS, NACHO
CARRIZO, NACIDOS DEL TIEMPO,
LA RESERVA, ACADEMIA
HACIENDO PATRIA.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE
20 A 21.30, SE DICTAN CLASES
DE “DANZAS FOLCLÓRICAS
ARGENTINAS”, DESTINADAS A
ADOLESCENTES Y ADULTOS.
MILONGA DE
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON
ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA
DE PLAZA LUGONES TE INVITA A
BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
ALFA (3D)
THRILLER, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
28/10- 14:10 (Cast) 16:15 (Cast) 18:20
(Cast)
ALFA (2D)
THRILLER, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
28/10 -31/10- 20:30 (Subt) 22:40
(Subt)
HALLOWEEN (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
28/10 - 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
19:30 (Subt) 22:00 (Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
28/10- 14:20 (Cast) 16:20 (Cast)
ESCALOFRÍOS 2 (2D)
COMEDIA (ATP)
HASTA EL 31/10 18:15 (Cast)
UN PEQUEÑO FAVOR (2D)
THILLER , POLICIAL (+13 AÑOS)
28/10 - 31/10- 20:10 (cast ) 22:30
(Subt)
NACE UNA ESTRELLA (2D)
DRAMA, MUSICAL (+13 AÑOS)
28/10- 14:15 (Cast) 17:00 (Cast)
VENOM (2D)
COMIC ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
28/10 -31/10 19:45 (Cast) 22:10
(Subt)
CHISTOPHER ROBIN (2D)
INFANTIL (ATP)
28/10- 15:00 (Cast) 17:20 (Cast)
EL POTRO (2D)
DRAMA , BIOGRAFIA (+ 16 AÑOS)
28/10 -31/10- 19:40 (Cast) 22:20
(Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
ALFA APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20
HALLOWEEN APTA 16 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 17:50 - 20:10 - 22:30
SUBTITULADO 22:30 (SOLO
JUEVES)
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 17:30
EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS
CON RESERVA
CASTELLANO 2D 22:40
VENOM 2D APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:50 - 22:20
SUBTITULADA 2D 22:20 - (SOLO EL
JUEVES)
ANTICIPADAS EN VENTA
BOHEMIAN RHAPSODY ESTRENO
01-11-2018
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:50
SUBTITULADA 2D 22:50 - (SÓLO EL
JUEVES)