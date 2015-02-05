CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de octubre de 2018

A LAS 00.15 PASADO DE COPAS, DRUNK HISTORY.

28/10/2018 -

CANAL 7

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.00 LOS SIMPSONS

17.45 CINE. AUSTRALIA

19.15 CINE. ¿CÓMO SABER SI ES AMOR?

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. ¿CÓMO SABER SI ES AMOR? (CONTINUACIÓN)

21.45 OPINIÓN DEPORTIVA

22.45 FAMILIAS FRENTE A FRENTE, DESAFÍO EN LA COCINA

00.15 PASADO DE COPAS, DRUNK HISTORY

01.00 CHICAS DE VIAJE

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

12.00 MAURO, LA PURA VERDAD

15.00 SECRETOS VERDADEROS

16.30 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 INFAMA RECARGADO

20.30 LA CORNISA

22.00 DEBO DECIR

 

TV PÚBLICA

11.00 AUTOMOVILISMO

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

18.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA

19.00 FAROS, LA LUZ DE LA CIVILIZACIÓN

 

CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 TRIBUNA CALIENTE

15.30 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

 

EL TRECE

10.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

22.00 PPT


CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 BÁSQUET FEMENINO: ALTE. BROWN VS. HUAICO HONDO

18.30 DE A DOS

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 DALE FERRO

20.00 MORENA TV

21.00 EL PODIO

22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. LIBERTAD - Vivo

00.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

 

CANAL4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME


PELÍCULAS

CINEMAX

06.08 HANCOCK

07.51 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO

09.56 SPIDER-MAN

12.18 EL PLANETA DEL TESORO

14.05 PADDINGTON

15.51 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO

17.55 SPIDER-MAN

20.17 HANCOCK

22.00 NOCHE DE MIEDO

23.57 HISTORIAS CRUZADAS

TCM

08.04 LA NIÑERA

08.29 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.18 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.07 LA NIÑERA

10.57 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO

13.01 SUPERMAN 2. DONNER CUT

15.25 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE

17.54 MÁXIMO RIESGO

19.48 ARMA MORTAL 3

22.00 TANGO Y CASH

23.53 ORO Y CENIZAS

TNT

06.00 OZ. EL PODEROSO

08.08 EL REY ESCORPIÓN. EL NACIMIENTO

DEL GUERRERO

10.07 TOY STORY

11.35 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO

13.59 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

16.04 ROBIN HOOD

18.48 LA PROPUESTA

21.00 EL SECRETO DE SELENA

22.00 MALÉFICA

23.52 QUIERO MATAR A MI JEFE 2

01.47 LA NOCHE DE LA EXPIACIÓN

SPACE

06.53 SENNA

08.52 SOY ESPÍA

10.42 PÁNICO EN EL TÚNEL

12.51 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

14.31 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

16.23 VENGANZA EN LA PRISIÓN

18.05 FURIA DE TITANES

20.01 FURIA DE TITANES 2

22.00 LÍBRANOS DEL MAL

23.56 EL CONJURO

02.02 EL VELO

03.33 EL ATAQUE DE LAS ZOMBIES

CINECANAL

11.02 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

12.42 LOS PEQUEÑOS FOCKERS

14.30 UN ZOOLÓGICO EN CASA

16.50 KUNG FU PANDA 3

18.25 NOCHE EN EL MUSEO.

EL SECRETO DEL FARAÓN

20.10 ESPEJITO, ESPEJITO

22.00 TODO, TODO

23.42 LOS HOMBRES QUE NO

AMABAN A LAS MUJERES

02.35 LAS VOCES

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 FINAL

10.30 SÍGUEME EL ROLLO

13.00 PALABRAS Y COLORES

15.30 SON COMO NIÑOS

17.30 EL MAESTRO LUCHADOR

19.30 QUERIDO JOHN

21.30 SÍGUEME EL ROLLO


A DÓNDE IR

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

* DOMINGO 28, A LAS 19.30, SE

PRESENTARÁ EMILIO “CHUNI”

CARDOZO, JÉSSICA PAIVA Y EL

GRUPO VOCAL KAUSAY.

*EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS

21, EL GRUPO TEATREANDO

REPONDRÁ LA OBRA TEATRAL

“DESDE EL JARDÍN DE SARA”,

CON MARÍA ROSA CIANFERONI Y

GUSTAVO INFANTE.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

*DOMINGO 28, A LAS 21, SE

PRESENTARÁ DÚO VISLUMBRE

CON ERNESTO GUEVARA Y

SANTIAGO SUÁREZ.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*VIERNES 2 DE NOVIEMBRE,

A PARTIR DE LAS 23, LA

PEÑA DE MOSOJ ÑAUPA

CON LAS SACHAGUITARRAS

ATAMISQUEÑAS, LOS MISMOS

DE SIEMPRE, KARLOS ROLDÁN,

“TANQUE” ROJAS, NACHO

CARRIZO, NACIDOS DEL TIEMPO,

LA RESERVA, ACADEMIA

HACIENDO PATRIA.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE

20 A 21.30, SE DICTAN CLASES

DE “DANZAS FOLCLÓRICAS

ARGENTINAS”, DESTINADAS A

ADOLESCENTES Y ADULTOS.

MILONGA DE

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON

ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA

DE PLAZA LUGONES TE INVITA A

BAILAR TANGOS Y MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

ALFA (3D)

THRILLER, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

28/10- 14:10 (Cast) 16:15 (Cast) 18:20

(Cast)

ALFA (2D)

THRILLER, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

28/10 -31/10- 20:30 (Subt) 22:40

(Subt)

HALLOWEEN (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

28/10 - 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

19:30 (Subt) 22:00 (Subt)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

28/10- 14:20 (Cast) 16:20 (Cast)

ESCALOFRÍOS 2 (2D)

COMEDIA (ATP)

HASTA EL 31/10 18:15 (Cast)

UN PEQUEÑO FAVOR (2D)

THILLER , POLICIAL (+13 AÑOS)

28/10 - 31/10- 20:10 (cast ) 22:30

(Subt)

NACE UNA ESTRELLA (2D)

DRAMA, MUSICAL (+13 AÑOS)

28/10- 14:15 (Cast) 17:00 (Cast)

VENOM (2D)

COMIC ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

28/10 -31/10 19:45 (Cast) 22:10

(Subt)

CHISTOPHER ROBIN (2D)

INFANTIL (ATP)

28/10- 15:00 (Cast) 17:20 (Cast)

EL POTRO (2D)

DRAMA , BIOGRAFIA (+ 16 AÑOS)

28/10 -31/10- 19:40 (Cast) 22:20

(Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

ALFA APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20

HALLOWEEN APTA 16 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 17:50 - 20:10 - 22:30

SUBTITULADO 22:30 (SOLO

JUEVES)

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 17:30

EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS

CON RESERVA

CASTELLANO 2D 22:40

VENOM 2D APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:50 - 22:20

SUBTITULADA 2D 22:20 - (SOLO EL

JUEVES)

ANTICIPADAS EN VENTA

BOHEMIAN RHAPSODY ESTRENO

01-11-2018

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:50

SUBTITULADA 2D 22:50 - (SÓLO EL

JUEVES)

 
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