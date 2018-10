Cómo se vive la crisis puertas adentro de los negocios y qué medidas empezaron a tomar

28/10/2018 -

El apretón monetario, sumado a la inflación contenida y a la caída del poder adquisitivo comenzó a hacerse sentir con mayor intensidad a lo largo de este mes en las empresas que proveen de distintos bienes a los consumidores santiagueños de manera tal que en la mayoría de ellas tuvieron que aplicar medidas para evitar ser arrastradas por la crisis actual. A los factores derivados de la macroeconomía, también le cayeron este mes otros conflictos propios de la coyuntura como el paro de colectivos que recortó la circulación por la noche durante casi dos semanas y, además, se sumaron las jornadas de lluvias y frío que desmotivaron a los santiagueños a salir a las calles. El impacto de la crisis es fuerte en todos los sectores. Desde los más demandados como la venta de alimentos que muestran números en rojo, hasta otros productos como medicamentos, prendas de vestir, productos duraderos como los electrodomésticos y también en la venta de vehículos 0km cuya caída aún no encuentra un piso. En todos, ya comenzaron a sonar las alarmas. Y a aplicar medidas hacia dentro y también hacia afuera. Por ahora, en lo último que se piensa es en el ajuste de personal. Pero no es una medida que se descarte. Testimonios “Los comerciantes ya han empezado a recortar compras, a frenar la emisión de cheques, muchos han bajado las notas de pedidos pendientes para el verano. En segundo lugar están saliendo con muchas promociones por debajo del costo porque están con mucho stock, no se vende y ante la necesidad de efectivo para cumplir con los pagos de alquileres, de sueldos, la gente está saliendo a vender desesperadamente aunque sea productos por debajo del costo”, señaló la vicepresidente de la Cámara de Comercio, Alejandra Rafael. Para Néstor Schammas, propietario de una cadena de tiendas y de accesorios, indicó que “en este momento, el punto 1 pasa por reducir costos fijos. Tratamos por todos los medios de achicar el costo de funcionamiento de los locales para ver si a la larga, más o menos podemos equilibrar los números”. Agregó que en un tema sensible como el de los alquileres, “se está buscando renegociarlos teniendo en cuenta los intereses de las dos partes. No es fácil”. Agregó que “en estos momentos si en un negocio se producen retiros o despidos, ese puesto queda vacante. No se está reponiendo. Se han reducido las horas extras. Se está apelando a los programas de empleo que ofrece el ministerio de Trabajo de la Nacion y la secretaría de Trabajo de la provincia”, señaló. Puntualizó que como otra medida, “se están adelantando licencias o bien poniendo al día vacaciones atrasadas”. Juan Lami Hernández, propietario de un reconocido negocio de electrodomésticos, sostuvo que “nosotros pasamos de una facturación determinada hace unos meses atrás a los números que vemos hoy y estamos con el mismo personal, con gastos fijos cada vez mayores y menos ventas, por eso vemos que esta situación amerita un recorte en todo sentido si esto se prolonga por 2 ó 3 meses más”. En este negocio ya comenzaron a tomar algunas medidas. “Estamos restringiendo todo lo que podemos. Si antes comprábamos dos juegos de uniforme para el personal, ahora solo uno. Reducimos hasta el combustible para las entregas a domicilio de los productos”, indicó. A su turno, el propietario de una cadena de farmacias, señaló que “nuestro primer plan es mantener la fuente laboral. Pero estamos bajando todos los gastos que podemos. Tratamos de no generar horas extras. Venimos con un 10% menos de ventas que el año pasado. Nuestros proveedores nos han bajado los días de financiación y hay rubros como el de perfumería que caen un20% respecto del año anterior”, agregó. “Lo que vemos es que se ha secado la plaza de efectivo. Las rentabilidades de antes no son las mismas de ahora. Por eso se hace lo imposible para que económicamente nos de un saldo sino favorable, al menos de no perder”, puntualizó Lami Hernández. Desde una tienda con varios años en el rubro textil, indicaron que “como están bajas las ventas, lo que estamos haciendo varios comercios es poner a los vendedores en forma transitoria a supervisar stock o inventario, o bien tareas de reetiquetado de mercadería”, señaló Alberto uno de sus propietarios. A su vez, Gustavo, gerente de un local con venta de indumentaria, apuntó que “estamos tratando de reducir al mínimo los consumos. Estamos colocando artefactos lumínicos de bajo consumo y atendiendo el consejo de utilizar la refrigeración a 24 grados”. “Estamos tratando de cualquier forma de liquidar stock, bajar precios y hacer promociones para de alguna manera lograr venta y dentro de la venta priorizamos la venta con débito o efectivo para poder afrontar las obligaciones urgentes que tenemos muchísimas y cada vez más grandes”, subrayó Schammas. R afael, por su parte, agregó que “hay negocios que están con productos con descuento de hasta un 60%, con fuertes promociones, 2x1 o la segunda prenda al 50%, hay muchas promociones y muy agresivas para intentar captar ventas porque se necesitan ingresos para cubrir los costos”. En las concesionarias de 0km la urgencia es también lo que marca el pulso de las ventas. “Esta semana hemos “quemado” 6 autos modelo 2018 para cubrir los gastos fijos, aquí somos unas 60 familias que hay que mantener, esa es la situación”, comento Diego, el gerente de una concesionaria local. Agregó que “había operaciones que hace 2 ó 3 meses las rechazamos porque no la veíamos posible pero ahora estamos llamando a los que querían comprar el auto para ver si se puede reencauzar”, puntualizó.

10 MEDIDAS DE EMERGENCIA

1) Achicar costo de funcionamiento de los locales.

2) Si se producen retiros de personal, no se repone.

3) Se empiezan a tomar programas de empleo ofrecidos por la Nación y provincia.

4) Se eliminan horas extras, se adelantan licencias y vacaciones atrasadas.

5) Cambios temporales de vendedores a control de stock.

6) Reconversión lumínica de los locales para ahorrar.

7) Liquidación de stocks acumulados.

8) Promociones y combos para captar efectivo.

9) Recorte en compras a proveedores y emisión de cheques.

10) Ofertas diarias incluso por debajo del costo.