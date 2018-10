En lo que va del año creció al doble la cantidad de cheques rechazados

28/10/2018 - El monto de cheques rechazados y no cobrados ascendió a $57.600 millones en lo que va del 2018, según el economista Joaquín Berro Madero, de la Fundación Mediterránea. En los primeros nueve meses, los montos rechazados representaron el 5% del total de cheques compensado –es decir, todo lo que se pagó vía cheques que entra a cámara compensadora– . El valor es el máximo para la serie desde el 2000 y más del doble del 2,4% verificado en idéntico lapso de 2017, al mismo tiempo que el cociente de cheques rechazados no cobrados– compensados es de más de 1,81%, según datos del instituto con sede en Córdoba. Los plazos de cobro en la cadena de pagos, que suelen ser de 30-60 días, hoy ya son de 90-120 días y las empresas más pequeñas, y con menos capital, crujen. En este contexto muchas cámaras de pymes piden urgentemente una asistencia del Gobierno para sobrepasar la crisis en un contexto donde los bancos se retiran del mercado dado las altas tasas que ofrece el BCRA con las Leliq. Berro Madero señaló, en diálogo con El Economista, que así como la inflación afecta más a los más pobres, el deterioro de la cadena de pagos le pega mucho más fuerte a las pymes. “Son las empresas más pequeñas las que más descuentan cheques y los pasan de proveedores a clientes mientras las empresas más grandes trabajan con adelantos de cuenta corrientes e ingenierías más sofisticadas”, explicó. “No hay manera de que una empresa no digo sea rentable sino subsista con una tasa de 60-70%. El Presidente debe observar los daños colaterales. Es necesario un trato particular para las empresas más pequeñas y, en definitiva, la masa monetaria necesaria para solucionar los problemas del crédito pyme no es tan trascendente”, señaló Pedro Reyna de la Federación Argentina de la Industria del Mueble (Faima) y concluyó: “Es necesario limpiar el scoring de AFIP por lo menos por seis meses y generar planes de pago hasta que se encamine la economía del país. Hoy en todas las provincias estamos observando serias dificultades en las pymes”.