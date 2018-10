Cómo ven los especialistas la marcha de la economía y lo que viene en 2019

28/10/2018 - Media docena de economistas consultados por el MIX ECONÓMICO, evaluaron los resultados que está arrojando el apretón monetario implementado desde hace un mes por el Banco Central, el efecto que tiene en el dólar, el fuerte impacto en la actividad económica y también señalaron cuál es la perspectiva para el 2019. Jorge Colina (Idesa), Juan Luis Bour (Fiel), Orlando Ferreres (OJF y Asociados), Camilo Tiscornia (CT y Asociados), Ricardo Arriazu y Daniel Artana (Fiel) se refirieron a la coyuntura y también dieron una perspectiva de cómo se presentará la economía el año próximo. En principio, todos coinciden en que hasta ahora el plan guarda cierto éxito por haber frenado el dólar, aún a costa de la recesión, las tasas altas que agudizan esta situación de caída de la actividad pero que estiman, tendrá un repunte el año próximo. Pero va a ser un proceso lento y no exento de riesgos. 1)¿A un mes del plan Sandleris, se logró controlar el dólar? JORGE COLINA (JC): No. Todavía hay un exceso monetario constreñido con Lebacs, Leliqs y altos encajes remunerados que hace presión sobre el dólar, con reservas que se vienen consumiendo. Es más probable que suba por encima de los actuales 37 que por debajo. JUAN LUIS BOUR (JLB): Estamos en medio del proceso de estabilización. Hay indicios de una mejora en el frente fiscal, el presupuesto tiene media sanción y perspectivas de aprobarse en noviembre, y el Directorio del FMI aprobó el nuevo acuerdo. El Banco Central informó que se está en camino de cumplir con el objetivo de frenar la expansión monetaria, y el peso lleva 3 semanas de estabilidad. Los datos de inflación siguen altos, y octubre terminará arriba de 5%, pero con expectativa de poder bajar al entorno de 3% o algo más en noviembre y algo menos de 3% en diciembre. La tasa de interés de política monetaria también se estabilizó con techo promedio en 72%. La banda inferior del dólar se está ajustando y para fin de diciembre el valor del piso estará en promedio en 36.61 (TC mayorista, lo que implica un TC minorista de 37.2. Es probable que para ese entonces, con el dólar cerca del piso, el Banco Central pueda comenzar a comprar dólares lo que fortalecería las reservas. ORLANDO FERRERES (OF): El dólar se controló perfectamente en los valores de la Paridad Teórica de Equilibrio (PTE), que está cerca de 38 $/U$S por mes tomando como base el 2008 o años similares. Este valor no es fijo, sino que debe crecer a un ritmo del 3 % por mes, todos los meses. Hay bastante venta de dólares, aunque se estima que el cambio se va a mantener en el medio de las bandas inferior y superior hasta fin de año. Luego tiene que crecer alrededor de 2-2,5 % por mes durante el 2018. Si esto no se hace, habrá que prepararse para un problema futuro, pero no se espera un control del cambio sin responder a la inflación interna menos la internacional, es decir, se espera que se siga con la PTE. CAMILO TISCORNIA (CT): Creo que viene siendo bastante exitoso en contener el tipo de cambio, el costo es que la tasa es muy alta. Lamentablemente es una opción que había qué hacer y un costo que había que pagar para tratar de estabilizar la situación. En la medida que esta estabilización continúe y mucho tiene que ver con expectativas que esto pueda andar más o menos bien en el futuro, hay posibilidad que en un futuro no muy lejano, en 1 ó 2 meses, esté cerca del piso de la banda de flotación del Central y ahí eventualmente el BCRA pudiera comenzar a relajar la tasa de interés. 2) ¿Qué factores de riesgo implican el sostener la tasa alta en el tiempo? J.C: Caída de actividad y destrucción de empleo formal. J.L.B: La política monetaria tiene hoy como instrumento el control de los agregados monetarios, frenando la expansión de la base, por lo que la tasa de interés se determina en el mercado (es endógena), aunque el Banco Central tratará de evitar –tal como lo informó- de evitar que baje por debajo de cierto nivel mientras la inflación no ceda. En la medida que se cumplan los objetivos fiscales y de agregados monetarios, y las expectativas converjan a un descenso de la inflación y estabilización del tipo de cambio, uno debería esperar una gradual descompresión hasta junio de 2019. El riesgo se plantea si este no es el escenario, o sea si por alguna razón las expectativas divergen. Hoy no parece el escenario más probable. Sin embargo el riesgo aumenta en el período electoral si es que la alternativa más votada es la de un partido político que proponga volver a defaultear la deuda. Ese es un escenario de alto riesgo, en el que el tipo de cambio saltaría, también la inflación, y también las tasas de interés. O.F: La tasa de interés es muy alta. Ha llegado al 73 % anual y aun más en los máximos, pero no hay más remedio que mantenerla hasta agotar las Letras del BCRA (Lebacs) que eran el 122 % de la Base Monetaria en mayo de 2018 y que llegaran a cero en diciembre de 2018. C.T: Es importante notar que en el acuerdo que se firmó con el FMI hay una parte en la que dice que el BCRA se compromete a no bajar la tasa de interés del 60% hasta que no vea evidencia firme de que la expectativa de inflación a doce meses baja, con lo cual creo que como eso seguramente va a llevar algún tiempo, tal vez si hay una baja en la tasa de interés en el mejor de los casos va a ser muy suave (..) el costo de la tasa de interés es altísimo y complica muchísimo la actividad económica pero es el precio que tenemos que pagar si queremos luchar de verdad contra la inflación y me parece que no queda otra en este momento. 3) ¿Las Leliq representan un riesgo como las Lebac o es inferior? J.C: Es un poco inferior porque las Leliqs la tienen solo los bancos y el BCRA puede hacerlos retenerlas con encajes. Pero no es algo que se pueda mantener indefinidamente. J.L.B: Las Leliq encierran menor riesgo que las Lebac en tanto son instrumentos colocados exclusivamente en el sistema financiero. Por otro lado generan también déficit cuasifiscal, que se espera empiece a descender con el desarme de las Lebac y con el descenso esperado en las tasas de interés. Pero es un proceso lento, no exento de riesgos. O.F: Las Leliq (Letras de Liquidez) solo las pueden tener los bancos. A fin de año serán el 48 % de la Base Monetaria que es muy distinto al 122 % de la Base Monetaria como eran las Lebacs en mayo de este año. El resto sobre 122 % fueron Letes en pesos o en dólares del Tesoro o compra de dólares líquidos en el mercado de cambios. El Tesoro puede vender los dólares que tiene en el Banco Nación en cualquier momento ( Ya ha vendido una parte importante, pero recibirá más). El BCRA ha aumentado mucho los encajes, que son remunerados, los que pasaron de 20% a más de 40 % de los depósitos. 4) ¿Se estabilizó la economía?¿La inflación decaerá? J.C: El próximo año la inflación se estabilizará y si la economía crece dependerá de la cosecha y como le vaya al campo en su conjunto. J.L.B: El nuevo programa es mucho más consistente que los anteriores, y por lo tanto tiene mejores chances. Sin embargo, no olvidemos que estamos en una situación riesgosa, en que sólo tuvimos apoyo del FMI para no caer nuevamente en default. Deberíamos recordarlo, porque no se tienen apoyos para toda la deuda, todo el tiempo. O.F: La inflación de este año va ser de 45 % y el año que viene va a caer a 26 %, siempre que se apliquen movimientos lógicos de las tarifas y del tipo de cambio. Este año tendremos recesión de más del 2 % y el año que viene una recuperación del 1,7 %. Es fundamental mantener un tipo de cambio actualizado, inflación minorista interna (26 %)- inflación irracional (2,5%). Con un esquema así no habrá que preocuparse más por los desajustes de corto plazo, que suelen llevar al default, sino que se gozará de una buena economía estable.