“La recuperación no será masiva sino sectorial”

28/10/2018 - El economista Ricardo Arriazu se refirió al rumbo económico del país e indicó que “estamos en el medio de la tormenta, pero se empieza a vislumbrar la costa y allá vemos sol”, afirmó a la par que señaló que a la coyuntura actual “lo único que podemos hacer es navegarla y para eso necesitamos un buen piloto de tormenta, que haga lo que no se hizo en 2016. No tenemos otra alternativa”. Arriazu coincidió con la argumentación oficial que atribuye gran parte de la crisis a cuestiones externas y a la sequía. “El año pasado habíamos tenido un déficit récord de 5,1% del PBI: u$s31.000 millones. Este año, además de la sequía, teníamos que pagar los intereses de la deuda con tasas que encima subieron. Íbamos a terminar con un déficit de u$s43.000 millones. La única forma de financiar eso era conseguir un amigo que nos preste temporalmente un parte”, explicó Arriazu sobre la decisión del Gobierno de pedir el auxilio del FMI. “Si no había un acuerdo, al día siguiente éramos Venezuela. Porque no nos daba la plata”, sentenció según recogió La Nacion. Por otra parte, Arriazu defendió la utilización de Leliq y afirmó que no hay que confundirlas con las Lebac. Y aprovechó la comparación para nombrarlo a Carlos Melconian: “El amigo Carlos está diciendo que va a explotar todo con las Leliq. No está viendo los números”, dijo, en referencia al ex presidente del Banco Nación. “Con las Lebac, el total de pasivos de la entidad era de $1,3 billones. Ahora, son $600.000 millones. El Central tuvo una ganancia cuasi fiscal bastante importante con la devaluación”, agregó. Para el próximo año, Arriazu indicó que “las retenciones, el peor de los impuestos, aportarán 1,5% del PBI” .”Una parte de la industria estará un poco mejor, pero el consumo masivo seguirá cayendo. La recuperación no va a ser masiva, sino sectorial; beneficiará mucho a los sectores que estén cerca del campo”, proyectó.