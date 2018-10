“La economía va a estar un poquito mejor en 2019”

28/10/2018 - Para Artana, la aprobación del presupuesto y la aprobación del acuerdo con el FMI despejan nubarrones, aunque aún hay cierta expectativa en los mercados hacia el país. En su perspectiva, con respecto a la marcha del plan del presidente del Banco Central Guido Sandleris de ajuste monetario y fiscal con una baja del dólar, señaló que “el argumento del Gobierno, que tiene algún sustento, es que la economía, con la volatilidad que tenía de tipo de cambio y aceleración de la inflación, no iba bien, al contrario, iba para atrás. Entonces primero uno tiene que tranquilizar, y eso, en un contexto donde el BCRA había perdido bastante credibilidad, era lógico que hubiera cierta sobreactuación. En la medida en que las estrellas se van alineando, uno debería ver que el tipo de cambio se acerca al piso de la zona de no intervención, ahí el BCRA no tiene límites para comprar reservas y monetizar, y eso debería ayudar a acelerar la baja de la tasa de interés y tener algún efecto positivo sobre el nivel de actividad económica”. Respecto de cómo influirá la campaña política del 2019 en la economía, indicó que “creo que no vamos a tener una economía floreciente el año que viene, va a estar por ahí un poquito mejor de lo que va a estar a final de este año y principio del que viene. Desde el punto de vista de la economía, lo que generaría un ruido importante es si uno piensa que va a haber un retorno a un populismo que, en este caso, no va a tener plata. El populismo con plata es un problema que genera un montón de consecuencias que aún estamos pagando; el populismo sin plata es directamente un suicidio. Si se percibe que la sociedad argentina es adicta al suicidio ahí tenemos un problema”.